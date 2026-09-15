Ομόλογα: Κύμα πωλήσεων σε Ελλάδα και Ευρωζώνη – Στο 4,29% η απόδοση του ελληνικού 10ετούς

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι αγορές κρατικών ομολόγων, καθώς η νέα άνοδος των τιμών της ενέργειας επανέφερε στο προσκήνιο τους φόβους για επίμονο πληθωρισμό και παραμονή των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές πωλήσεις τίτλων τόσο στην Ελλάδα όσο και στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, ακολουθώντας το ευρύτερο διεθνές κύμα ρευστοποιήσεων.

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Καθώς οι τιμές των ομολόγων υποχωρούσαν, οι αποδόσεις τους κινήθηκαν ανοδικά, επιβαρύνοντας το κόστος δανεισμού των κρατών.

Στα 125 εκατ. ευρώ οι εντολές πώλησης στην ΗΔΑΤ

Ενδεικτική της πίεσης που ασκήθηκε στην ελληνική αγορά ήταν η εικόνα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τράπεζας της Ελλάδος.

Από τον συνολικό όγκο συναλλαγών ύψους 205 εκατ. ευρώ στην ΗΔΑΤ, τα 125 εκατ. ευρώ αφορούσαν εντολές πώλησης.

Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο κλείσιμο στο 4,29%, έναντι του εύρους 4,02%–4,07% στο οποίο κινούνταν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, το περιθώριο απόδοσης έναντι του αντίστοιχου γερμανικού ομολόγου διευρύνθηκε στο 0,76%, από 0,67% προηγουμένως.

Ανθεκτικότερα τα ελληνικά ομόλογα

Παρά την άνοδο του κόστους δανεισμού, οι ελληνικοί τίτλοι παρουσίασαν συγκριτικά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις πιέσεις που καταγράφηκαν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές.

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Η Ελλάδα εξακολουθεί να δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από τη Γαλλία και την Ιταλία, μία εξέλιξη που συνδέεται με τις δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας, την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και τις πρόσφατες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Η εικόνα αυτή προσφέρει ένα σχετικό «μαξιλάρι» στην ελληνική αγορά, παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον και τη γενικευμένη άνοδο των αποδόσεων.

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Σε υψηλό πολλών ετών το γερμανικό Bund

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν και οι τίτλοι της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης.

Η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς Bund, το οποίο αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, διαμορφώθηκε περίπου στο 3,53%.

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Νωρίτερα είχε αγγίξει ενδοσυνεδριακά το 3,57%, καταγράφοντας υψηλό πολλών ετών.

Στο 4,53% η απόδοση του γαλλικού 10ετούς

Ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφηκαν στα γαλλικά κρατικά ομόλογα, με την απόδοση του δεκαετούς τίτλου να φθάνει περίπου στο 4,53%, αυξημένη κατά έξι μονάδες βάσης.

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Στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης:

Η απόδοση του ισπανικού δεκαετούς ανήλθε στο 4,03% , με άνοδο πέντε μονάδων βάσης.

, με άνοδο πέντε μονάδων βάσης. Η απόδοση του ιταλικού δεκαετούς κινήθηκε κοντά στο 4,45% , αυξημένη κατά τρεις μονάδες βάσης.

, αυξημένη κατά τρεις μονάδες βάσης. Η απόδοση του πορτογαλικού δεκαετούς ενισχύθηκε ηπιότερα, φθάνοντας στο 3,93%.

Το πετρέλαιο πυροδότησε τις ρευστοποιήσεις

Καθοριστικός παράγοντας για το νέο κύμα πωλήσεων ήταν η άνοδος του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η αύξηση των ενεργειακών τιμών ενισχύει τις πληθωριστικές προσδοκίες, καθώς το υψηλότερο κόστος ενέργειας μπορεί να μετακυλιστεί στις μεταφορές, στην παραγωγή και τελικά στις τιμές καταναλωτή.

Το ενδεχόμενο νέας επιτάχυνσης του πληθωρισμού περιορίζει, παράλληλα, τις προσδοκίες για γρήγορη αποκλιμάκωση των επιτοκίων.

Η ΕΚΤ και το αμερικανικό δεκαετές

Το κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές επιβαρύνθηκε και από την πρόσφατη αύξηση του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο 2,5%, αλλά και από τις προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Πρόσθετες πιέσεις προκάλεσε η εκτίναξη της απόδοσης του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου πάνω από το 5%.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι το κύμα ρευστοποιήσεων δεν περιορίζεται στην Ευρωζώνη, αλλά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διεθνούς αναπροσαρμογής στις αγορές χρέους, με φόντο την ενέργεια, τον πληθωρισμό και την αβεβαιότητα για την πορεία των επιτοκίων.