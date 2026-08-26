Wall Street: Μικρές απώλειες μετά τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Με μικρές απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης στη Wall Street, μετά τη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων για την πορεία του πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα δεδομένα διαμορφώθηκαν ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, επηρεάζοντας το κλίμα στην αγορά και οδηγώντας σε περιορισμένες πιέσεις στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες.

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Πώς έκλεισαν οι βασικοί δείκτες

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 113,52 μονάδες ή 0,21% και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 53.463,88 μονάδες.

Ο τεχνολογικά σταθμισμένος Nasdaq κατέγραψε πτώση 21,10 μονάδων ή 0,08%, κλείνοντας στις 26.130,19 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ο οποίος αποτυπώνει τη γενικότερη τάση της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς, σημείωσε οριακές απώλειες 1,58 μονάδων ή 0,02% και διαμορφώθηκε στις 7.675,70 μονάδες.