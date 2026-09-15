Εύβοια: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 31χρονη Πολωνή από δύσβατο σημείο

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 31χρονη γυναίκα πολωνικής καταγωγής από δύσβατο σημείο κοντά στην περιοχή Επισκοπή του δήμου Κύμης–Αλιβερίου, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η γυναίκα εντοπίστηκε σε ορειβατικό πεδίο, με αποτέλεσμα να οργανωθεί επιχείρηση για την προσέγγιση και τη μεταφορά της.

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Εντοπίστηκε μέσω του 112

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:15 της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Μετά την κλήση στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της 31χρονης, κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κύμης.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τη γυναίκα στο δύσβατο σημείο και τη μετέφεραν με φορείο σε μέρος όπου μπορούσε να φτάσει ασθενοφόρο.

Παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ

Η 31χρονη παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της, ούτε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο ορειβατικό πεδίο.