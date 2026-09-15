Χρηματιστήριο Αθηνών: Από τις 10 μετοχές του 1880 στη Euronext – Η νέα εποχή μετά από 150 χρόνια

Από μία μικρή αγορά με μόλις δέκα μετοχικούς τίτλους, ένα εταιρικό ομόλογο και έξι ομόλογα του ελληνικού Βασιλείου, σε μέλος του μεγαλύτερου χρηματιστηριακού ομίλου της Ευρώπης.

Η συμπλήρωση 150 χρόνων από την ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αθηνών βρίσκει την ελληνική κεφαλαιαγορά σε μία από τις σημαντικότερες καμπές της ιστορίας της: ενταγμένη πλέον στη Euronext, με αυξημένη διεθνή συμμετοχή, έξι διαδοχικά ανοδικά έτη και την επιστροφή της στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.

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Η επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα δεν είχε μόνο χαρακτήρα ιστορικής αναδρομής. Αποτέλεσε ταυτόχρονα το σημείο εκκίνησης ενός νέου ευρωπαϊκού κεφαλαίου για έναν θεσμό που συνδέθηκε όσο λίγοι με τις μεταβολές, τις κρίσεις και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext Athens Γιάννος Κοντόπουλος και ο επικεφαλής της Euronext Stéphane Boujnah παρουσίασαν από διαφορετικές οπτικές την ίδια κεντρική εικόνα: το Χρηματιστήριο Αθηνών επιστρέφει στον διεθνή επενδυτικό χάρτη, αλλά η επόμενη ημέρα συνοδεύεται από μεγάλες απαιτήσεις.

Από την ίδρυση το 1876 στις πρώτες συναλλαγές του 1880

Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ιδρύθηκε το 1876, λίγες δεκαετίες μετά τη συγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους.

Η Ελλάδα βρισκόταν τότε σε μία περίοδο μεγάλου οικονομικού και παραγωγικού μετασχηματισμού. Λιμάνια, σιδηροδρομικές γραμμές και έργα υποδομής κατασκευάζονταν, ενώ η χώρα επιχειρούσε να συνδεθεί εκ νέου με τις διεθνείς ροές κεφαλαίων.

Όπως υπενθύμισε ο Γκίκας Χαρδούβελης, το Χρηματιστήριο άρχισε να λειτουργεί το 1880 με 10 μετοχικούς τίτλους, ένα εταιρικό ομόλογο και έξι ομόλογα του ελληνικού Βασιλείου.

Σταδιακά εξελίχθηκε από έναν χώρο συναλλαγών σε βασικό μηχανισμό άντλησης κεφαλαίων για το ελληνικό Δημόσιο και τις επιχειρήσεις.

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Η πορεία αυτή δεν υπήρξε γραμμική. Το Χρηματιστήριο πέρασε μέσα από πολέμους, οικονομικές και δημοσιονομικές κρίσεις, νομισματικές αναταράξεις και μεγάλες κοινωνικές μεταβολές. Παρά τις ανατροπές, παρέμεινε ένας από τους μακροβιότερους οικονομικούς θεσμούς της χώρας και η βασική γέφυρα της ελληνικής οικονομίας με τις κεφαλαιαγορές.

Η είσοδος στη Euronext αλλάζει την κλίμακα

Η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη Euronext δεν αντιμετωπίζεται από τους ανθρώπους της αγοράς ως μία απλή οργανωτική ή μετοχική μεταβολή.

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Η Αθήνα εντάσσεται σε μία πανευρωπαϊκή χρηματιστηριακή υποδομή με περίπου 1.800 εισηγμένες εταιρείες, συνολική χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 7 τρισ. ευρώ και σημαντικό μερίδιο στη διαπραγμάτευση ευρωπαϊκών μετοχών.

Για τις ελληνικές εισηγμένες, η νέα πραγματικότητα σημαίνει δυνητικά μεγαλύτερη πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές, ενισχυμένη προβολή και περισσότερες επιλογές άντλησης κεφαλαίων.

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Ο Stéphane Boujnah υπογράμμισε ότι η Αθήνα αποκτά ευρύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή επενδυτική κοινότητα, σε μία χρονική στιγμή κατά την οποία οι ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται περισσότερο εξωστρεφείς και στρέφονται στις κεφαλαιαγορές για να χρηματοδοτήσουν τα επόμενα βήματα ανάπτυξής τους.

Το γεγονός ότι η Euronext διαθέτει πλέον ρυθμιζόμενες αγορές στο Άμστερνταμ, στην Αθήνα, στις Βρυξέλλες, στο Δουβλίνο, στη Λισαβόνα, στο Μιλάνο, στο Όσλο και στο Παρίσι αποτυπώνει την κλίμακα του ευρωπαϊκού δικτύου στο οποίο εντάσσεται η ελληνική αγορά.

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Η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές

Το δεύτερο μεγάλο ορόσημο είναι η επαναφορά της Ελλάδας στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.

Μέσα στον Σεπτέμβριο του 2026 η μετάβαση επισημοποιείται από τους STOXX, FTSE Russell και S&P Dow Jones Indices. Τον Μάιο του 2027 αναμένεται να ακολουθήσει η αντίστοιχη μετάταξη από την MSCI, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία αναταξινόμησης από τους τέσσερις σημαντικότερους διεθνείς οίκους.

Η αναβάθμιση δεν αποτελεί απλώς μία αλλαγή στον χαρακτηρισμό της ελληνικής αγοράς. Μπορεί να διευρύνει τη δεξαμενή των θεσμικών επενδυτών που έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν στην Ελλάδα και, σε βάθος χρόνου, να ενισχύσει τη ρευστότητα, την επενδυτική βάση και τις αποτιμήσεις των εισηγμένων εταιρειών.

Ο Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε την εξέλιξη είσοδο σε μία νέα εποχή, επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς αγορές αξιολογούν τα οικονομικά δεδομένα και όχι τις πολιτικές διακηρύξεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αναβάθμιση αντανακλά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, τη δημοσιονομική πορεία της χώρας, την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και τις επιδόσεις του ίδιου του Χρηματιστηρίου.

Άνοδος 231% από το τέλος του 2020

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην επετειακή εκδήλωση αποτυπώνουν τη μεγάλη απόσταση που έχει διανύσει η ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τον Γιάννο Κοντόπουλο, το Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει θετική απόδοση για έκτη συνεχόμενη χρονιά το 2026, ενώ η συνολική άνοδος από το τέλος του 2020 ανέρχεται σε 231%.

Ο Γενικός Δείκτης έχει ενισχυθεί κατά περίπου 26,2% από την αρχή του 2026, παρά τις διακυμάνσεις και τις πιέσεις που προκαλούν οι διεθνείς γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις.

Η πορεία αυτή δεν είναι χωρίς αναταράξεις. Στην τελευταία συνεδρίαση, το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με οριακή άνοδο και τον τζίρο στα 338 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας την επιφυλακτικότητα που εξακολουθεί να προκαλεί το διεθνές περιβάλλον.

Η μεγάλη εικόνα, ωστόσο, παραμένει ισχυρή. Η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών έχει αυξηθεί κατά 51,6% σε σχέση με το 2025, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς υπερβαίνει πλέον το 75% του ελληνικού ΑΕΠ.

Οι ξένοι επενδυτές στο 70% των συναλλαγών

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας.

Οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% της ημερήσιας συναλλακτικής δραστηριότητας το 2026, από 64% στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Το ποσοστό αυτό αποτελεί ιστορικά υψηλή επίδοση και δείχνει ότι η ελληνική αγορά δεν αντιμετωπίζεται πλέον αποκλειστικά ως μία μικρή περιφερειακή αγορά που ανακάμπτει έπειτα από μία πολυετή κρίση.

Όπως ανέφερε ο Γιάννος Κοντόπουλος, η Ελλάδα μετατρέπεται σταδιακά από «ιστορία ανάκαμψης» σε ιστορία επενδυτικών ευκαιριών, ανάπτυξης και επιστροφής της εμπιστοσύνης.

Η διεθνοποίηση της επενδυτικής βάσης, πάντως, δημιουργεί και μεγαλύτερη έκθεση στις παγκόσμιες μεταβολές. Οι αποφάσεις των μεγάλων funds, οι αλλαγές στους διεθνείς δείκτες, τα επιτόκια και οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη επίδραση στην καθημερινή κίνηση της ελληνικής αγοράς.

Περίπου 8 δισ. ευρώ σε νέες εκδόσεις μέσα στο 2026

Η δυναμική της αγοράς αποτυπώνεται και στην άντληση νέων κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026 αντλήθηκαν μέσω εκδόσεων μετοχών στο Euronext Athens κεφάλαια της τάξης των 8 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά περισσότερο από 200% σε σχέση με τη συνολική αντίστοιχη δραστηριότητα του 2025.

Ο Κωστής Χατζηδάκης προσδιόρισε τα κεφάλαια που είχαν αντληθεί μέχρι τη στιγμή της εκδήλωσης στα 7,9 δισ. ευρώ, με τις χρηματικές διανομές των εισηγμένων εταιρειών προς τους μετόχους να παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Σημαντική ένδειξη της νέας τάσης αποτελεί και η παρουσία της ναυτιλίας στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Η εισαγωγή της Safe Bulkers, η δημόσια προσφορά της Star Bulk και η έκδοση ομολόγου της Seanergy δείχνουν ότι το Χρηματιστήριο επιχειρεί να προσελκύσει εταιρείες από έναν κλάδο με στρατηγική σημασία για την ελληνική οικονομία.

Η διαχρονική αποστολή: Από την αποταμίευση στην επένδυση

Για τον Γκίκα Χαρδούβελη, παρά τις τεχνολογικές και θεσμικές αλλαγές, η βασική αποστολή του Χρηματιστηρίου παραμένει ίδια με εκείνη που είχε πριν από 150 χρόνια: η μετατροπή της αποταμίευσης σε παραγωγική επένδυση.

Το μεγάλο ζητούμενο για τις επόμενες δεκαετίες δεν είναι απλώς η συσσώρευση κεφαλαίων, αλλά η αποτελεσματική διοχέτευσή τους προς την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα.

Για την Ελλάδα, η πρόκληση δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση των μεγάλων και ώριμων επιχειρήσεων. Αφορά επίσης τις νέες εξωστρεφείς εταιρείες, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, την τεχνολογία, τις εξαγωγές και τις παραγωγικές επενδύσεις που θα καθορίσουν το οικονομικό πρότυπο των επόμενων δεκαετιών.

Η μακροχρόνια ευημερία, όπως σημείωσε, δεν προκύπτει μόνο από την αποταμίευση ή την κατανάλωση, αλλά όταν τα διαθέσιμα κεφάλαια μετατρέπονται σε επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγική δυνατότητα της οικονομίας.

Οι τέσσερις μεγάλες προκλήσεις

Ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας περιέγραψε τέσσερις βασικές προκλήσεις που θα καθορίσουν το μέλλον των κεφαλαιαγορών:

Τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης

Την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών

Την υιοθέτηση της τεχνολογίας

Τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις

Η πρώτη πρόκληση αφορά την κατεύθυνση των κεφαλαίων προς επιχειρήσεις και επενδύσεις που μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα, θέσεις εργασίας και εξαγωγική δυναμική.

Η δεύτερη συνδέεται με την ανάγκη ενοποίησης των ευρωπαϊκών αγορών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει σημαντικές αποταμιεύσεις, αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί μέσα από κατακερματισμένες εθνικές κεφαλαιαγορές, με αποτέλεσμα πολλές εταιρείες να αναζητούν χρηματοδότηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το κρίσιμο ζητούμενο για τα οργανωμένα χρηματιστήρια είναι να παραμείνουν το σημείο στο οποίο συγκεντρώνεται η ρευστότητα και πραγματοποιείται με διαφάνεια η αξιόπιστη διαμόρφωση των τιμών.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις αγορές

Η τρίτη πρόκληση αφορά την τεχνολογική μετάβαση και ειδικότερα την τεχνητή νοημοσύνη.

Η AI μειώνει ήδη το κόστος επεξεργασίας τεράστιου όγκου πληροφοριών, διευρύνει την πρόσβαση των επενδυτών στη γνώση και επηρεάζει τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

Οι αγορές του μέλλοντος δεν θα είναι απλώς ψηφιακές. Θα λειτουργούν με μεγαλύτερο βαθμό αυτοματοποίησης και με εργαλεία ικανά να επεξεργάζονται οικονομικά δεδομένα, επιχειρηματικές ανακοινώσεις και διεθνείς εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο.

Η αλλαγή αυτή δημιουργεί δυνατότητες για ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, αλλά παράλληλα ενισχύει την ανάγκη για εποπτεία, αξιοπιστία των δεδομένων, διαφάνεια στους αλγορίθμους και προστασία των επενδυτών.

Οι κεφαλαιαγορές αποκτούν γεωπολιτικό ρόλο

Η τέταρτη πρόκληση ενδέχεται να αποδειχθεί η πιο καθοριστική.

Οι κεφαλαιαγορές δεν αποτελούν πλέον μόνο μηχανισμό χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Αποκτούν άμεση γεωπολιτική σημασία, καθώς η Ευρώπη καλείται να χρηματοδοτήσει ταυτόχρονα την ενεργειακή μετάβαση, την τεχνολογική αυτονομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας.

Το ύψος των απαιτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από τους κρατικούς προϋπολογισμούς και τις τράπεζες. Η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων αποτελεί, επομένως, βασική προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και στρατηγική αυτονομία.

Σε αυτό το περιβάλλον, η σύνδεση της Αθήνας με το δίκτυο της Euronext αποκτά ευρύτερη σημασία από μία απλή εταιρική συμφωνία.

Περισσότερες εταιρείες και περισσότεροι επενδυτές

Η μεγάλη πρόκληση για την ελληνική αγορά είναι πλέον να μετατρέψει το θετικό momentum σε μόνιμη και παραγωγική διεύρυνση.

Αυτό σημαίνει περισσότερες εισηγμένες επιχειρήσεις, μεγαλύτερη παρουσία κλάδων στους οποίους η χώρα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, χρηματοδότηση μικρομεσαίων και νεοφυών εταιρειών και υπεύθυνη συμμετοχή περισσότερων Ελλήνων αποταμιευτών.

Η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει νέα κίνητρα για την εισαγωγή εταιρειών στο Χρηματιστήριο, μέτρα για τη διεύρυνση της συμμετοχής των ιδιωτών και ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας.

Παρά τη θετική εικόνα, ο Κωστής Χατζηδάκης διευκρίνισε ότι οι σημερινές επιδόσεις δεν αποτελούν πρόβλεψη για τη μελλοντική κίνηση των μετοχών. Η εξέλιξη των αγορών εξαρτάται από πλήθος οικονομικών, επιχειρηματικών και διεθνών παραγόντων.

Από την εποχή του ατμού στην εποχή της AI

Πριν από 150 χρόνια, το Χρηματιστήριο Αθηνών συνέδεσε μία νέα χώρα με τις διεθνείς ροές κεφαλαίων της εποχής του ατμού, των σιδηροδρόμων και του τηλέγραφου.

Σήμερα καλείται να συνδέσει την Ελλάδα με μία Ευρώπη της τεχνητής νοημοσύνης, της πράσινης μετάβασης, της καινοτομίας και των ενοποιημένων κεφαλαιαγορών.

Η μορφή, η τεχνολογία και η κλίμακα της αγοράς έχουν αλλάξει ριζικά. Η κεντρική αποστολή, όμως, παραμένει αναλλοίωτη: να μετατρέπει την αποταμίευση σε επένδυση, την καινοτομία σε παραγωγικότητα και τις επιχειρηματικές ιδέες σε μακροχρόνια οικονομική αξία.