Ιάπωνας υπουργός από τη ΔΕΘ: «Ήρθα για συγκεκριμένες επενδυτικές και τεχνολογικές συνεργασίες»

Τις προοπτικές ενίσχυσης της στρατηγικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ιαπωνίας, Ελλάδας και Ευρώπης ανέδειξε ο Ιάπωνας υπουργός Στρατηγικής Ανάπτυξης, Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής, Minoru Kiuchi, μιλώντας στα εγκαίνια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

«Η Ιαπωνία, η Ελλάδα και η Ευρώπη είναι στρατηγικοί εταίροι που μοιράζονται θεμελιώδεις αρχές και αξίες, όπως το κράτος δικαίου, οι θεμελιώδεις ελευθερίες, το ελεύθερο εμπόριο και η ελεύθερη σκέψη», τόνισε.

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Όπως επισήμανε, σε μια περίοδο αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, η συνεργασία μεταξύ χωρών που μοιράζονται κοινές αρχές αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Τα συλλυπητήρια για τους δύο Έλληνες πιλότους

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο Ιάπωνας υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια των δύο Ελλήνων χειριστών του F-4E Phantom II κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ελληνοϊαπωνικές σχέσεις, στις νέες επενδυτικές ευκαιρίες και στον ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει η τεχνολογία στη διαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομίας τις επόμενες δεκαετίες.

Η Ιαπωνία για πρώτη φορά τιμώμενη χώρα

Ο Minoru Kiuchi εξέφρασε τη χαρά του για την επιλογή της Ιαπωνίας ως τιμώμενης χώρας στην 90ή ΔΕΘ, επισημαίνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που η χώρα του κατέχει αυτήν την τιμητική θέση.

Παράλληλα, συνεχάρη τους διοργανωτές για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων της έκθεσης, η οποία ξεκίνησε ως εμπορικός θεσμός και εξελίχθηκε μαζί με την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη του τελευταίου αιώνα.

«Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής της ιστορίας», ανέφερε, εξηγώντας ότι τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να αλλάξουν ριζικά τη ζωή των ανθρώπων.

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«Είμαστε και τα δύο έθνη της ναυτιλίας»

Αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας και Ιαπωνίας, ο Ιάπωνας αξιωματούχος υπενθύμισε ότι το 2023 αυτές αναβαθμίστηκαν σε στρατηγική εταιρική σχέση.

«Είμαστε και τα δύο έθνη της ναυτιλίας», τόνισε, παρουσιάζοντας την κοινή ναυτική παράδοση ως έναν από τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

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Νωρίτερα επισκέφθηκε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μαζί με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, επισημαίνοντας ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν επεκταθεί στην οικονομία, την ασφάλεια, την άμυνα, τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Οι 17 στρατηγικοί τομείς της Ιαπωνίας

Ο Minoru Kiuchi παρουσίασε τη νέα αναπτυξιακή και βιομηχανική πολιτική της Ιαπωνίας, η οποία εστιάζει σε 17 στρατηγικούς τομείς.

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Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Η τεχνητή νοημοσύνη και οι ημιαγωγοί

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Η ενέργεια και οι φυσικοί πόροι

Η υγεία και η καινοτομία

Η ναυπηγική βιομηχανία

Τα logistics και οι λιμενικές υποδομές

Στόχος της ιαπωνικής κυβέρνησης είναι η κινητοποίηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα αυξήσουν τα εισοδήματα και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και το ΑΕΠ της χώρας.

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«Δεν θέλουμε να πετύχουμε μόνοι μας»

Ο Ιάπωνας υπουργός ξεκαθάρισε ότι η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας του δεν περιορίζεται στο εσωτερικό της.

«Η Ιαπωνία δεν πιστεύει ότι πρέπει να πετύχει αυτή την ανάπτυξη μόνη της», σημείωσε, αναδεικνύοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας.

«Δεν ήρθα στην Ελλάδα αυτή τη φορά για να σας εξηγήσω την αναπτυξιακή στρατηγική της Ιαπωνίας. Ήρθα για να εντοπίσω συγκεκριμένες ευκαιρίες όπου οι δύο χώρες μας θα μπορούσαν να επενδύσουν και να αναπτύξουν τεχνολογία μαζί», υπογράμμισε.

Η ΔΕΘ ως γέφυρα επενδύσεων

Ο Minoru Kiuchi χαρακτήρισε τη ΔΕΘ σημείο συνάντησης ευρωπαϊκών και ιαπωνικών επιχειρήσεων, στο οποίο μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες.

Όπως ανέφερε, οι αλλαγές στην οικονομική πολιτική της Ιαπωνίας δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

«Ελπίζω ότι θα αξιοποιήσετε αυτές τις ευκαιρίες που σας προσφέρουμε, ώστε να γνωρίσετε την προηγμένη τεχνολογική ανάπτυξη της Ιαπωνίας», δήλωσε.

Ο προσωπικός δεσμός του με την Ελλάδα

Κλείνοντας, ο Ιάπωνας υπουργός αποκάλυψε τον προσωπικό δεσμό της οικογένειάς του με την Ελλάδα.

Όπως ανέφερε, ο πατέρας του είχε υπηρετήσει ως πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα πριν από περίπου 30 χρόνια.

«Ο πατέρας μου είναι τώρα 91 ετών και νιώθει πολύ μεγάλη υπερηφάνεια που έχει στείλει εμένα στη χώρα σας», είπε χαρακτηριστικά.