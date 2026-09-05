Στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ η Ζωή Κωνσταντοπούλου – Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκειμένου να συμμετάσχει στο μεγάλο συλλαλητήριο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Όπως αναφέρει το Γραφείο Τύπου του κόμματος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρίσκεται «στο πλευρό των εργαζομένων, των κινημάτων, των κοινωνικών ομάδων και των πολιτών που διεκδικούν το δίκιο τους».

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Την Κυριακή στον Άγιο Βλάσιο Πηλίου

Το πρόγραμμα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας συνεχίζεται την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, με επίσκεψη στον Άγιο Βλάσιο Πηλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, θα συναντηθεί με τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι αντιδρούν σε κρατικούς σχεδιασμούς που αφορούν τις πηγές και διεκδικούν την προστασία του δικαιώματός τους στο νερό.

Τη Δευτέρα στη δίκη των Τεμπών

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα μεταβεί στη Λάρισα, όπου θα παραστεί στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα βρεθεί στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων και των τραυματιών, στηρίζοντας –όπως επισημαίνει το κόμμα– τον αγώνα τους για Δικαιοσύνη.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα συναντηθεί με αγρότες του νομού Λάρισας, οι οποίοι διώκονται για τη συμμετοχή τους σε κινητοποιήσεις.