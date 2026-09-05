STAR BULK: Παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη Euronext Athens και Δημόσια Προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα 

Η Star Bulk Carriers Corp. (Star Bulk) η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ (Nasdaq: SBLK), βάσει χρηματιστηριακής αξίας, αριθμού πλοίων και συνολικής μεταφορικής ικανότητας στόλου, προχωρά σε Δημόσια Προσφορά νέων κοινών μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Η Δημόσια Προσφορά στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι €112,2 εκατ., στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδιασμού της Star Bulk για περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του στόλου. Η παράλληλη εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens αναμένεται να προσφέρει στη Star Bulk ταυτόχρονη παρουσία σε δύο από τις σημαντικότερες κεφαλαιαγορές διεθνώς, διεύρυνση και διαφοροποίηση της μετοχικής βάσης, ενίσχυση της επενδυτικής εικόνας και της εμπορευσιμότητας της μετοχής και πρόσθετες δυνατότητες για μελλοντικές επενδυτικές κινήσεις.

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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Star Bulk, κ. Σπύρος Καπράλος, δήλωσε: «Η απόφασή μας να προχωρήσουμε σε παράλληλη εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens αποτελεί επιλογή με στρατηγικό χαρακτήρα και ισχυρό συμβολισμό. Αντανακλά το διεθνές αποτύπωμα και τις βαθιές ελληνικές μας ρίζες, καθώς και την εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα σε έναν κλάδο στον οποίο η Ελλάδα πρωταγωνιστεί διεθνώς και σε μια αγορά που εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Είναι μια ουσιαστική επενδυτική κίνηση, η οποία ενισχύει την αναπτυξιακή δυναμική της Star Bulk στην ελληνική και ευρωπαϊκή επενδυτική κοινότητα και αναδεικνύει τη δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας».

Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk, κ. Πέτρος Παππάς, επεσήμανε: «Η επικείμενη παράλληλη εισαγωγή της Star Bulk στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens και κατ’ επέκταση στην ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά αποτελεί ορόσημο στην 20ετή πορεία μας. Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που θα μας δώσει τη δυνατότητα να διευρύνουμε την επενδυτική μας βάση, να βελτιώσουμε την πρόσβαση μας στις ευρωπαϊκές αγορές και να ενισχύσουμε τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η Star Bulk είναι η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που προχωρά σε παράλληλη εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα. Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε ισχυρή και μακροχρόνια παρουσία στη Euronext Athens, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάδειξή της σε διεθνές χρηματοοικονομικό ναυτιλιακό κέντρο με την πεποίθηση ότι η ελληνική ναυτιλία, η οποία σήμερα ελέγχει το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, αξίζει μια κεφαλαιαγορά αντάξια του μεγέθους, της δυναμικής, της εξωστρέφειας και της φιλοδοξίας της».

Χρονοδιάγραμμα Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής

Σε συνέχεια της έγκρισης του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, η Δημόσια Προσφορά των νέωνμετοχών της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. και θα λήξει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 16:00 μ.μ. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, καθώς και του συνόλου των κοινών μετοχών της Star Bulk στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της Star Bulk στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens παρατίθεται στην από 4 Σεπτεμβρίου 2026 Ανακοίνωση για τη Διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://athens.euronext.com/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Προσφορά επισκεφθείτε την ειδική ιστοσελίδα της Star Bulk: https://www.starbulk.com/gr/en/euronext-athens-public-offering-documents/

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Star Bulk: Κορυφαία θέση στην αγορά μεταφοράς ξηρού φορτίου διεθνώς

Με χρηματιστηριακή αξία που ανέρχεται σε $3,5 δισ. και παρουσία στο Nasdaq από το 2007, η Star Bulk καταγράφει εικοσαετή πορεία ανάπτυξης στην παγκόσμια αγορά μεταφοράς ξηρού φορτίου.

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Η εταιρεία διαθέτει την ισχυρότερη χρηματοοικονομική θέση στον κλάδο ανάμεσα σε εισηγμένες εταιρείες ξηρού φορτίου σε Ευρώπη και Αμερική, αποτελεσματική λειτουργική διαχείριση και έναν από τους μεγαλύτερους και πιο σύγχρονους στόλους παγκοσμίως με 145 πλοία με συνολική αξία $4,5 δισ. και παρουσία σε 500 λιμάνια και 100 χώρες.

Η Star Bulk διατηρεί ισχυρό ιστορικό αποδόσεων και επιβραβεύσεως μετόχων, έχοντας διανείμει άνω των $2,1 δισ. στους μετόχους της από το 2021 μέσω μερισμάτων και προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών.

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Επιπλέον, ηγείται της πράσινης μετάβασης στον κλάδο της ναυτιλίας, έχοντας επενδύσει περισσότερα από $350 εκατ. την τελευταία επταετία σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες και προγράμματα. Απασχολεί περίπου 3.000 ναυτικούς και στελέχη και διατηρεί γραφεία στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ και στη Σιγκαπούρη.

Το διαφοροποιημένο και ανθεκτικό επιχειρηματικό της μοντέλο στηρίζεται σε ένα συνεπές ιστορικό στρατηγικής ανάπτυξης μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, στα υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και στην πειθαρχημένη πολιτική κατανομής κεφαλαίων, επιτρέποντας στη Star Bulk να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε όλες τις φάσεις του ναυτιλιακού κύκλου και να αξιοποιεί τις ευνοϊκές μακροπρόθεσμες προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς ξηρού φορτίου.

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Η παρούσα επικοινωνία αποτελεί διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο») και όχι ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών στην Ελλάδα, και δεν αποτελεί προσφορά ή πρόσκληση για υποβολή προσφορών ή για εγγραφή, αγορά ή επένδυση σε κινητές αξίες στην Ελλάδα.

Σε σχέση με τη δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και την παράλληλη εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens του συνόλου των μετοχών της, η «Star Bulk Carriers Corp.» (η «Εταιρεία») έχει καταρτίσει ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο») σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου και του άρθρου 63 του Ν. 4706/2020, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμo σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.starbulk.com/gr/en/euronext-athens-public-offering-documents/), της Euronext Athens ([https://athens.euronext.com/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers]), του Επικεφαλής Συμβούλου και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «AXIA Ventures Group Ltd», μέλος του ομίλου Alpha Bank (https://www.axiavg.gr/prospectus/), του Συμβούλου και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia), του Κυρίου Αναδόχου «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» (https://www.crediabank.com/idiotes/ependyseis/enimerotika-deltia/star-bulk/), του Κυρίου Αναδόχου «Τράπεζα Optima bank A.E.» (https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia), του Αναδόχου «AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ» (https://ambrosiacapital.gr/star-bulk-2026/) και του Αναδόχου «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/starbulk/).

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία.)

Επιπλέον, αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου θα διατίθενται στους επενδυτές κατά τη διάρκεια της περιόδου της δημόσιας προσφοράς (δηλαδή από την 09/09/2026 μέχρι και την 11/09/2026) δωρεάν, εφόσον ζητηθεί, κατόπιν πρωτοβουλίας της Εταιρείας, στα γραφεία της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο δίκτυο καταστημάτων ή στα κεντρικά γραφεία των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων.

H έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θα πρέπει να νοείται ως έγκριση των νέων μετοχών που προσφέρονται μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα και του συνόλου των μετοχών που εισάγονται προς παράλληλη διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το Ενημερωτικό Δελτίο πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τους δυνητικούς κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με την απόφαση επένδυσης στις νέες μετοχές. Οι κινητές αξίες στις οποίες γίνεται αναφορά εδώ δεν έχουν καταχωριστεί και δεν θα καταχωριστούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. του 1933,όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»), και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς καταχώριση, εκτός εάν ισχύει εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή εάν πρόκειται για συναλλαγή που δεν υπόκειται σε αυτές. Δεν πραγματοποιείται προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα των Ηνωμένων Πολιτειών.