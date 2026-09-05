Βόλος – Ολυμπιακός 1-1: «Μπλόκο» στο Πανθεσσαλικό με Κόμπα – Ανησυχία για Ελ Κααμπί

Τους πρώτους του βαθμούς στη φετινή Stoiximan Super League άφησε στο Πανθεσσαλικό ο Ολυμπιακός, ο οποίος αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Βόλο για την 3η αγωνιστική.

Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ζότα Σίλβα, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 76ο λεπτό με τον Κόμπα και υποχρέωσαν την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην πρώτη απώλεια βαθμών της σεζόν.

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Προβάδισμα με πέναλτι του Ζότα Σίλβα

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Ο Ζότα Σίλβα ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σιαμπάνη για το 0-1.

Το τέλος του ημιχρόνου, πάντως, συνοδεύτηκε από έντονη ανησυχία για τους «ερυθρόλευκους», καθώς τόσο ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί όσο και ο Λορέντσο Πιρόλα αποχώρησαν λόγω τραυματισμού.

Τη θέση του Μαροκινού επιθετικού πήρε ο Γκονζάλες, ενώ ο Νταβίντ Κάρμο αντικατέστησε τον Ιταλό αμυντικό.

Η απάντηση του Βόλου με τον Κόμπα

Οι Θεσσαλοί δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης στο 76ο λεπτό.

Μετά την ασίστ του Χαραλάμπογλου, ο Κόμπα νίκησε τον Τζολάκη και διαμόρφωσε το 1-1, βάζοντας ξανά τον Βόλο στη διεκδίκηση του αποτελέσματος.

Ο Ολυμπιακός επιχείρησε να ανακτήσει το προβάδισμα στο διάστημα που απέμενε, χωρίς όμως να βρει δεύτερο γκολ, με το 1-1 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

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Πρώτη απώλεια για τον Ολυμπιακό

Μετά τις δύο νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές, ο Ολυμπιακός απώλεσε τους πρώτους βαθμούς του στο φετινό πρωτάθλημα.

Αντίθετα, ο Βόλος έβγαλε αντίδραση απέναντι στους πρωταθλητές και πήρε έναν σημαντικό βαθμό στο Πανθεσσαλικό.

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Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί πλέον η κατάσταση των Ελ Κααμπί και Πιρόλα, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να αναμένουν τις ιατρικές εξετάσεις των δύο ποδοσφαιριστών.

Οι συνθέσεις

Βόλος: Σιαμπάνης, Μύγας (72′ Χαραλάμπογλου), Κάργας, Εσουάμπι, Μεντίλ (72′ Λυκούρινος), Κόμπα, Μπαρέ (66′ Γκρόσδης), Τζόκα (46′ Γκουστάβο Φουρτάδο), Γκονζάλες, Λαμπρού, Χεσκ (17′ Χουρτάδο).

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Ολυμπιακός: Τζολάκης, Σαλίκα, Ρέτσος, Πιρόλα (45+3′ Κάρμο), Ονιεμαέτσι, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Ζότα Σίλβα (77′ Σα), Ρόκα (61′ Μάρτινς), Ελ Κααμπί (45+3′ Γκονζάλες).