LIVE η ομιλία Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ – “Ενίσχυση 500 ευρώ για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους – Στόχος 1.000 ευρώ ο κατώτατος”

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο κατάμεστο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

Στην αίθουσα βρίσκεται ο δημοσιογράφος και εκδότης του DEBATER, Φοίβος Παπαδάκης, μεταφέροντας το κλίμα και όλες τις εξελίξεις από τη Θεσσαλονίκη.

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Ο πρωθυπουργός παρουσιάζει τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής και τις νέες παρεμβάσεις για την οικονομία, την κοινωνία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι ανακοινώσεις για την ακρίβεια, τη φορολογία, τα εισοδήματα, τη στέγαση και τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Δείτε LIVE την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε επιτρέπουν να χτίσουμε την Ελλάδα του 2030

«Το τραγικό γεγονός στην Τανάγρα σκιάζει και τη σημερινή μας εκδήλωση. Διάχυτη η θλίψη, η σκέψη μας με τις οικογένειες των δύο πιλότων – απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα. Η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοντας στο βήμα της 90ης ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως ανεβαίνει στη ΔΕΘ για 8η φορά ως πρωθυπουργός. «Έχοντας καθαρή εικόνα των εθνικών προκλήσεων. Πιο έμπειρος. Σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος από ποτέ», συνέχισε.

«Είναι καιρός η πατρίδα μας να γευθεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε επιτρέπουν να χτίσουμε την Ελλάδα του 2030. Μπροστά μας ο ορίζοντας απλώνεται πιο ανοιχτός. Έχουμε το κατάλληλο σχέδιο για να τον κατακτήσουμε. Θα περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής, με συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις, σε ένα 4ετές ημερολόγιο. Πρόκειται για τον Οδικό Χάρτης του 2027, πρόλογος του νέου προγράμματος. Πορεία προς το 2031, για ένα άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού, από τα αστικά κέντρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό και το πιο μικρό νησί», πρόσθεσε.

«Τα οφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα, χωρίς να θέσουμε ποτέ σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Πολιτική για τους πολλούς. Όσα θα ανακοινώσω είναι το απόσταγμα συζητήσεων με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Ένιωσα την αγωνία τους για την ακρίβεια. Την προσδοκία η επιτυχία της οικονομίας να έχει αντίκρισμα στο δικό τους πορτοφόλι. Η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη. Άκουσα επίσης για υπαρκτά προβλήματα κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης. Η αναμέτρηση με το βαθύ κράτος μπορεί να έφερε νίκες αλλά δεν πέτυχε να επικρατήσει οριστικά», υπογράμμισε.

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Η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά – Εξαγγελία για το αφορολόγητο στους αγρότες

«Στις συναντήσεις με τους πολίτες ήταν φανερό ότι όλοι νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την ισχύ της πατρίδας μας. Γύρω τους βλέπουν τις απειλές να παραμένουν», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η εσωτερική πολιτική σταθερότητα αποκτά τεράστια σημασία. Διατρέχοντας την Ελλάδα είδα τη διπλή ανάγκη η χώρα να συγκλίνει πιο γρήγορα στην Ευρώπη. Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και να είναι δίκαιη. Στις νέες επιλογές επιδιώκουν η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα κάθε πολίτη και η εθνική ανάπτυξη στον προύπολογισμό κάθε σπιτικού. Όλοι οι Έλληνες να αισθάνονται το βήμα τους σταθερό μέσα σε έναν κόσμο ασταθή. Ζούμε σε πρωτόγνωρη φάση μετάβασης», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

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«Φέτος στρεφόμαστε στα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας και σε ολόκληρη την κοινωνία ταυτόχρονα. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους συνταξιούχους, στους υπαλλήλους του Δημοσίου, στους αγρότες στους μισθωτούς ιδιωτικού τομέα, στις οικογένειες, στους τρίτεκνους, στους πολύτεκνους, στους ενοικιαστές», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε συγκεκριμένα τα μέτρα που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

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«Το πρώτο θέμα συζήτησης ήταν πώς θα στηριχθούν οι επαγγελματίες αγρότες. Κατέγραψα τους προβληματισμούς. Μηδενίζοντας τον φόρο στους κατ’ επάγγελμα αγρότες για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ», συνέχισε και ανέφερε συγκεκριμένα σχετικά παραδείγματα.

Για του κτηνοτρόφους ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι σύντομα θα έχουμε ολοκληρωμένο πλαίσιο πλήρους ανάταξης της κτηνοτροφίας που θα τους θωρακίζουν μόνιμα από τις νόσους. «Αποτελεί δέσμευσή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν», τόνισε.

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Για τους συνταξιούχους ανακοίνωσε ότι η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. 2,2 δικαιούχοι θα δουν τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας εθνικής σύνταξης ενώ στο μεταξύ έχει καταργηθεί η μείωση των συντάξεων χηρείας.

Η άφιξη του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι

Οι αφίξεις βουλευτών, υπουργών, κυβερνητικών στελεχών και καλεσμένων

Η ομιλία του προέδρου της ΔΕΘ-Helexpo, Χρ. Τσεντεμείδη

Ο στόχος είναι, το έργο ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ και δημιουργίας μητροπολιτικού πάρκου 120 στρεμμάτων να αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης με την πόλη, και να συμβάλει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή πορεία της Θεσσαλονίκης και στην αναβάθμιση της ποιότητα ζωής των κατοίκων της, τόνισε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Χρήστος Τσεντεμείδης, στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην εκδήλωση για τα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ, στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”.

«Δεν πρόκειται μόνο για ένα κατασκευαστικό έργο. Είναι μια νέα συμφωνία ανάμεσα στη ΔΕΘ και τη Θεσσαλονίκη. Η νέα ΔΕΘ δεν θα περιορίζεται στις εννέα ημέρες του Σεπτεμβρίου. Θα αποτελέσει εθνική υποδομή ανάπτυξης, με αποστολή 365 ημερών», είπε ο κ. Τσεντεμείδης και προσέθεσε: «Με το νέο πενταετές στρατηγικό σχέδιο διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιό μας, ενισχύουμε τα συνέδρια και τις διεθνείς συνεργασίες και δίνουμε έμφαση στους κλάδους του αύριο: την τεχνολογία, την υγεία, τις υποδομές και την ενέργεια. Στόχος μας είναι να συνδέουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα με τις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας πραγματικές ευκαιρίες για την οικονομία. Σε τέσσερα χρόνια θέλουμε να μπορούμε να πούμε κάτι απλό: Η ΔΕΘ άλλαξε και η Θεσσαλονίκη προχώρησε μαζί της. Πριν από 100 χρόνια, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης άνοιξε για την Ελλάδα ένα παράθυρο στον κόσμο. Σήμερα ανοίγουμε μαζί το παράθυρο του επόμενου αιώνα της».

Σε εξέλιξη τρεις πορείες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα η πορεία των συνδικάτων που είχε ως αφετηρία το άγαλμα του Ελ.Βενιζέλου. Τα μπλοκ των διαδηλωτών της ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ αναμένεται να κινηθούν επί της Εγνατίας Οδού, της οδού Βενιζέλου, την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης και τον Λευκό Πύργο και μέσω της οδού Νικ Γερμανού να φτάσουν στην πλατεία της ΧΑΝΘ.

Μια δεύτερη πορεία με διαδηλωτές από το χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και αντιεξουσιαστές που ξεκίνησε από την Καμάρα βρίσκεται αυτή την ώρα στο ύψος της Αγίας Σοφίας και αναμένεται να ακολουθήσει την διαδρομή μέσω της πλατείας Αγίας Σοφίας προς την Τσιμισκή.

Η πορεία των διαδηλωτών του ΠΑΜΕ που ξεκίνησε από την ΧΑΝΘ μέσω της οδού Τσιμισκή πρόκειται να κατευθυνθεί στο λιμάνι.

Σε ισχύ είναι τα μέτρα ασφαλείας της Αστυνομίας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.