ΔΕΘ: Ολοκληρώθηκαν οι πορείες στη Θεσσαλονίκη – Έξι συλλήψεις και 12 προσαγωγές

Λίγο μετά τις 20:30 ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις και οι πορείες που πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τη 90ή ΔΕΘ.

Στις διαδηλώσεις συμμετείχαν εργαζόμενοι, συνδικάτα, συνταξιούχοι, συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, συλλογικότητες, καθώς και εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα.

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Η πορεία του ΠΑΜΕ

Οι διαδηλωτές που ανταποκρίθηκαν μαζικά στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκαν στη ΧΑΝΘ και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς την περιοχή του λιμανιού.

Στη ΧΑΝΘ συγκεντρώθηκαν επίσης συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, καθώς και συνταξιούχοι.

Οι συγκεντρώσεις ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ

Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ πραγματοποίησαν ξεχωριστή πορεία στο κέντρο της πόλης, με αφετηρία το άγαλμα του Βενιζέλου.

Η κινητοποίηση κινήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και ολοκληρώθηκε στο ίδιο σημείο.

Την ίδια ώρα, στην Καμάρα συγκεντρώθηκαν συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου, μαζί με συνδικάτα.

Η κινητοποίηση του πρωτογενούς τομέα

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και άλλοι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα συγκεντρώθηκαν στον Λευκό Πύργο και στη συνέχεια κινήθηκαν προς τη ΧΑΝΘ.

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Οι κινητοποιήσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς να αναφερθούν επεισόδια κατά τη διάρκεια των πορειών.

Δώδεκα προσαγωγές και έξι συλλήψεις

Πριν από την έναρξη των συγκεντρώσεων, η Αστυνομία προχώρησε σε 12 προσαγωγές.

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Από αυτές, οι έξι μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Μετά την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων, όλοι οι δρόμοι που είχαν κλείσει για τις πορείες δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία.