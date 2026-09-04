Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από τις 2.700 μονάδες – Νέο υψηλό 17 ετών

Οριστικά πάνω από το ορόσημο των 2.700 μονάδων έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας νέο υψηλό έτους και την καλύτερη επίδοση των τελευταίων 17 ετών.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.701,38 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,37%, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε έως τις 2.707,31 μονάδες, με κέρδη 0,59%.

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Πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο από τις 6 Νοεμβρίου 2009, όταν ο δείκτης είχε διαμορφωθεί στις 2.701,42 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,80%, ενώ από τις αρχές του 2026 τα συνολικά κέρδη του ανέρχονται σε 27,38%.

Στις 15:15, ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφωνόταν στις 2.698,41 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,26%.

Νωρίτερα είχε ανέλθει έως τις 2.707,31 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,59%.

Η αξία των συναλλαγών ανερχόταν στα 134,67 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα των βασικών δεικτών

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχυόταν κατά 0,27%, ενώ αντίθετα ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρούσε κατά 0,32%.

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Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραφαν:

Lamda Development: +2,73%

+2,73% ΕΛΠΕ: +2,31%

+2,31% ΕΥΔΑΠ: +1,31%

+1,31% Τράπεζα Κύπρου: +1,06%

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωναν:

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Viohalco: -2,06%

-2,06% Alpha Bank: -1,41%

-1,41% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: -0,94%

Οι μετοχές με τον μεγαλύτερο όγκο και τζίρο

Τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών παρουσίαζαν η Eurobank και η Alpha Bank, με τη διακίνηση 4.475.052 και 2.953.457 μετοχών αντίστοιχα.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών κατέγραφαν:

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Η Eurobank , με 20,97 εκατ. ευρώ

, με Η Εθνική Τράπεζα, με 16,82 εκατ. ευρώ

Η συνολική εικόνα της αγοράς

Από το σύνολο των τίτλων, 48 μετοχές κινούνταν ανοδικά, 45 υποχωρούσαν και 23 παρέμεναν αμετάβλητες.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωναν η Βιοκαρπέτ με κέρδη 4,11% και η Lamda Development με άνοδο 2,73%.

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Τις ισχυρότερες πιέσεις δέχονταν η Mermeren, η οποία υποχωρούσε κατά 8,23%, και η Πετρόπουλος, με απώλειες 6,14%.