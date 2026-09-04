Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από τις 2.700 μονάδες – Νέο υψηλό 17 ετών
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.701,38 μονάδες με άνοδο 0,37%. Στα 263,96 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η αξία των συναλλαγών.
Οριστικά πάνω από το ορόσημο των 2.700 μονάδων έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας νέο υψηλό έτους και την καλύτερη επίδοση των τελευταίων 17 ετών.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.701,38 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,37%, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε έως τις 2.707,31 μονάδες, με κέρδη 0,59%.
Πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο από τις 6 Νοεμβρίου 2009, όταν ο δείκτης είχε διαμορφωθεί στις 2.701,42 μονάδες.
Σε εβδομαδιαία βάση ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,80%, ενώ από τις αρχές του 2026 τα συνολικά κέρδη του ανέρχονται σε 27,38%.
Στις 15:15, ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφωνόταν στις 2.698,41 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,26%.
Νωρίτερα είχε ανέλθει έως τις 2.707,31 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,59%.
Η αξία των συναλλαγών ανερχόταν στα 134,67 εκατ. ευρώ.
Η εικόνα των βασικών δεικτών
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχυόταν κατά 0,27%, ενώ αντίθετα ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρούσε κατά 0,32%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραφαν:
- Lamda Development: +2,73%
- ΕΛΠΕ: +2,31%
- ΕΥΔΑΠ: +1,31%
- Τράπεζα Κύπρου: +1,06%
Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωναν:
- Viohalco: -2,06%
- Alpha Bank: -1,41%
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: -0,94%
Οι μετοχές με τον μεγαλύτερο όγκο και τζίρο
Τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών παρουσίαζαν η Eurobank και η Alpha Bank, με τη διακίνηση 4.475.052 και 2.953.457 μετοχών αντίστοιχα.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών κατέγραφαν:
- Η Eurobank, με 20,97 εκατ. ευρώ
- Η Εθνική Τράπεζα, με 16,82 εκατ. ευρώ
Η συνολική εικόνα της αγοράς
Από το σύνολο των τίτλων, 48 μετοχές κινούνταν ανοδικά, 45 υποχωρούσαν και 23 παρέμεναν αμετάβλητες.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωναν η Βιοκαρπέτ με κέρδη 4,11% και η Lamda Development με άνοδο 2,73%.
Τις ισχυρότερες πιέσεις δέχονταν η Mermeren, η οποία υποχωρούσε κατά 8,23%, και η Πετρόπουλος, με απώλειες 6,14%.
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