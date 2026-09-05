Αυτοί είναι οι δύο πιλότοι που σκοτώθηκαν στην πτώση του Phantom στην Τανάγρα

Ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών, είναι τα δύο μέλη του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους κατά την πτώση του F-4E Phantom II στην Τανάγρα.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των δύο αξιωματικών, επιβεβαιώνοντας επίσημα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μαχητικό αεροσκάφος συμμετείχε στο Athens Flying Week 2026, όταν κατέπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας στο πένθος την Πολεμική Αεροπορία και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών

Ο Ιωάννης Μπλέσιας ήταν Επισμηναγός Ιπτάμενος της Πολεμικής Αεροπορίας και ένα από τα δύο μέλη του πληρώματος του μοιραίου F-4E Phantom II.

Ήταν 40 ετών και υπηρετούσε στην 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης, στην οποία ανήκε το αεροσκάφος που συμμετείχε στην αεροπορική επίδειξη.

Ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών – Πηγή: ΓΕΑ

Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών

Ο Δημήτριος Πέτρου ήταν Σμηναγός Ιπτάμενος της Πολεμικής Αεροπορίας και το δεύτερο μέλος του πληρώματος του Phantom.

Ήταν 37 ετών και υπηρετούσε επίσης στην 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης. Ο Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών – Πηγή: ΓΕΑ

Η επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΑ

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 14:55 του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το F-4E Phantom II της 338 Μοίρας και της 117 Πτέρυγας Μάχης κατέπεσε σε απόσταση τριών ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, ενώ συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026».

Στην ανακοίνωσή του, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας αναφέρει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow “Athens Flying Week 2026”, κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών και Σμηναγού (Ι) Δημητρίου Πέτρου, 37 ετών».

Το χρονικό της τραγωδίας

Η συντριβή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα και μπροστά στα μάτια θεατών που παρακολουθούσαν το Athens Flying Week.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίντεο κατέγραψε τη μοιραία πορεία του Phantom, το οποίο φαίνεται να χάνει ύψος κατά την έξοδό του από ελιγμό και να προσκρούει στο έδαφος. Ακολούθησαν ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά.

Οι εκδηλώσεις διακόπηκαν, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά

Η πυρκαγιά που προκλήθηκε μετά την πτώση του Phantom εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και οριοθετήθηκε έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 115 πυροσβέστες, ομάδες της ΕΜΟΔΕ και της ΕΜΑΚ, 36 οχήματα, εννέα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα. Για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή είχε αποσταλεί και μήνυμα από το 112.

Η κυκλοφορία των οχημάτων, η οποία είχε διακοπεί στη συμβολή της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας με την επαρχιακή οδό Οινόης, αποκαταστάθηκε μετά την οριοθέτηση της φωτιάς.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Τα ακριβή αίτια της πτώσης του F-4E Phantom II παραμένουν άγνωστα.

Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας.