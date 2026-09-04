Πιερρακάκης από το ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης: «Σύγχρονη, αποτελεσματική και φιλική φορολογική διοίκηση»

Το Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης Θεσσαλονίκης (ΚΕΦΟΔΕ) επισκέφθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός ενημερώθηκε για τον τρόπο λειτουργίας της νέας υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με στελέχη και εργαζομένους.

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«Ένα ακόμη βήμα για μια σύγχρονη φορολογική διοίκηση»

Σε ανάρτησή του μετά την επίσκεψη, ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε τη λειτουργία του ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης ακόμη ένα βήμα προς τη δημιουργία μιας φορολογικής διοίκησης σύγχρονης, αποτελεσματικής και φιλικής προς κάθε πολίτη.

Η νέα δομή συγκεντρώνει φορολογικές διαδικασίες που προηγουμένως διεκπεραιώνονταν από τις κατά τόπους ΔΟΥ, με στόχο την ταχύτερη εξέταση των υποθέσεων και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.

Το ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης χειρίζεται, μεταξύ άλλων, υποθέσεις που αφορούν:

Τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

Τον ΦΠΑ και τις ειδικές φορολογίες

Το φορολογικό μητρώο

Την απεικόνιση συναλλαγών

Την τήρηση βιβλίων και την έκδοση φορολογικών στοιχείων

Πώς εξυπηρετούνται οι φορολογούμενοι

Το ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης στεγάζεται στην Καλαμαριά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Πλουτάρχου.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους ψηφιακά μέσα από τις εφαρμογές «Τα Αιτήματά μου» και «Τα Ραντεβού μου» της πλατφόρμας myAADE και της εφαρμογής myAADEapp.

Παράλληλα, παρέχεται τηλεφωνική εξυπηρέτηση μέσω της γραμμής 1521, χωρίς χρέωση για κλήσεις από το εσωτερικό, από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 07:00 έως τις 20:00. Η ψηφιακή πλατφόρμα my1521 λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο.

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Η λειτουργία του ΚΕΦΟΔΕ εντάσσεται στον ευρύτερο οργανωτικό μετασχηματισμό της ΑΑΔΕ και στην κεντρικοποίηση των φορολογικών διαδικασιών, με σκοπό τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.