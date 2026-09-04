Όμιλος ΟΤΕ: Ο Γιάννης Βιτζηλαίος αναλαμβάνει Chief Commercial Officer Business Segment

Καθήκοντα Chief Commercial Officer Business Segment του Ομίλου ΟΤΕ αναλαμβάνει από την 1η Οκτωβρίου 2026 ο Γιάννης Βιτζηλαίος, με άμεση αναφορά στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου, Κώστα Νεμπή.

Ο κ. Βιτζηλαίος ασκούσε μέχρι σήμερα καθήκοντα Chief Information Technology Officer (CITO) του Ομίλου ΟΤΕ, τα οποία θα συνεχίσει να εκτελεί προσωρινά.

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Στον νέο του ρόλο αναλαμβάνει τη συνολική ευθύνη για τις δραστηριότητες Β2Β του Ομίλου, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του στην αγορά εταιρικών πελατών και στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στις λύσεις ICT

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου ΟΤΕ, βασικός στόχος είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων με τους εταιρικούς πελάτες και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων που δημιουργούν αξία για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης ψηφιακών λύσεων, με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και στην ενίσχυση της θέσης του Ομίλου ΟΤΕ ως τεχνολογικού συνεργάτη επιχειρήσεων και φορέων του Δημοσίου.

Στις προτεραιότητες περιλαμβάνεται και η περαιτέρω ανάπτυξη της διεθνούς δραστηριότητας του Ομίλου, με αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που έχει αποκτήσει από σύνθετα έργα ICT για ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Κώστας Νεμπής: «Συνδυάζει γνώση της αγοράς και εμπειρία στην τεχνολογία»

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, συνεχάρη τον Γιάννη Βιτζηλαίο για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του.

«Ο Γιάννης συνδυάζει βαθιά γνώση της επιχειρηματικής αγοράς και των αναγκών των πελατών, με ισχυρή εμπειρία στην τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό», ανέφερε.

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Όπως σημείωσε, η εμπειρία αυτή θα συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες και η Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων ICT του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η πορεία του Γιάννη Βιτζηλαίου

Ο Γιάννης Βιτζηλαίος διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, με εξειδίκευση στο Β2Β, στο ICT και στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

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Εντάχθηκε στον Όμιλο ΟΤΕ το 2016, αναλαμβάνοντας αρχικά τη θέση του Customer Systems Director και στη συνέχεια τον ρόλο του DigITech Tribe Lead. Από τις συγκεκριμένες θέσεις συνέβαλε στην εξέλιξη των πελατοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και των ψηφιακών καναλιών του Ομίλου.

Τον Ιούλιο του 2024 ανέλαβε καθήκοντα Chief Information Technology Officer, έχοντας κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση και εφαρμογή της στρατηγικής πληροφορικής και καινοτομίας, στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της εταιρείας και στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ολόκληρο τον οργανισμό.

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Πριν ενταχθεί στον Όμιλο ΟΤΕ, είχε εργαστεί σε θέσεις ευθύνης στην Oracle και την Accenture, συμμετέχοντας σε έργα για την ελληνική και τη διεθνή αγορά τηλεπικοινωνιών.

Είναι πτυχιούχος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MBA από το ALBA.