Τραγωδία στην Τανάγρα: Νεκροί ανασύρθηκαν οι δύο πιλότοι του Phantom – Το βίντεο της μοιραίας πτώσης

Με τον χειρότερο τρόπο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εντοπισμού των δύο χειριστών του F-4 Phantom II, το οποίο συνετρίβη κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Athens Flying Week, στην Τανάγρα.

Οι δύο πιλότοι ανασύρθηκαν νεκροί από το σημείο της συντριβής, βυθίζοντας στο πένθος την Πολεμική Αεροπορία και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μαχητικό κατέπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9), κατά τη διάρκεια ελιγμού, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά που επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Η στιγμή της μοιραίας πτώσης

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που το Phantom χάνει απότομα ύψος κατά την έξοδό του από στροφή και προσκρούει με μεγάλη ταχύτητα στο έδαφος.

Στις εικόνες δεν διακρίνεται ενεργοποίηση των εκτινασσόμενων καθισμάτων ή άνοιγμα αλεξιπτώτων πριν από την πρόσκρουση. Από την πρώτη στιγμή, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι οι δύο χειριστές δεν είχαν προλάβει να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος.

Δείτε το βίντεο της συντριβής (ΠΡΟΣΟΧΗ – Σκληρές εικόνες)

A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x— Sova🇧🇬 (@sovva1_1) September 5, 2026

Το Phantom συνετρίβη σε παλιό εργοστάσιο

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, το μαχητικό συνετρίβη στο τέλος του αεροδιαδρόμου, ανατολικά της Εθνικής Οδού, πέφτοντας πάνω σε εργοστάσιο με αγροτικά προϊόντα, το οποίο παραδόθηκε στις φλόγες. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που εκδηλώθηκε μετά το αεροπορικό δυστύχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. (Eurokinissi)

Οι Αρχές εξέτασαν πληροφορίες για το ενδεχόμενο να βρίσκονταν άνθρωποι μέσα στις εγκαταστάσεις, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία εργαζομένων την ώρα της συντριβής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ΕΚΑΒ παρέλαβε από την Τανάγρα δύο άνδρες 40 ετών με τραύματα από θραύσματα στην πλάτη και τους μετέφερε στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Είναι ελαφρά. Αλλοδαποί εργάτες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τμήματα του αεροσκάφους παρέσυραν κολώνες του δικτύου ηλεκτροδότησης και κατέληξαν σε δασική έκταση ανατολικά, προς το Συκάμινο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλη φωτιά μετά την πτώση

Η πρόσκρουση του μαχητικού προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε στη γύρω δασική έκταση.

Η εικόνα της φωτιάς παρουσίασε στη συνέχεια βελτίωση, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν ισχυρές στο σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 115 πυροσβέστες με 36 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και δύο ομάδες της 1ης και της 7ης ΕΜΑΚ.

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν περιοδικά εννέα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 15:34 εστάλη μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, με την οδηγία να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των Αρχών.

Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία στη συμβολή της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας με την επαρχιακή οδό Οινόης, τόσο προς την Αθήνα όσο και προς το Δήλεσι.

Διέκοψε το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ ο Νίκος Δένδιας

Μόλις ενημερώθηκε για την πτώση του Phantom, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διέκοψε το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ και επέστρεψε εκτάκτως στην Αθήνα.

Ο υπουργός ενημερώθηκε από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων για την επιχείρηση στο σημείο και την τύχη των δύο χειριστών.

Παρά τη φημολογία που αναπτύχθηκε μετά το δυστύχημα, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ δεν αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 20:00 στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ξεκινήσει την ομιλία του με αναφορά στην τραγωδία της Τανάγρας.

Θρήνος και αίτημα για πλήρη διερεύνηση

Η απώλεια των δύο χειριστών προκάλεσε βαθιά θλίψη σε ολόκληρη την οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα ακριβή αίτια της συντριβής παραμένουν υπό διερεύνηση και αναμένεται να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ανάμεσά τους το οπτικό υλικό, τα συντρίμμια και τα δεδομένα της πτήσης.

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο χειριστών και ζήτησε να διερευνηθούν «άμεσα, πλήρως και σε βάθος» τα αίτια της τραγωδίας.