ΣΥΡΙΖΑ – ΔΕΘ 2026: Στο συλλαλητήριο των συνδικάτων η Ρένα Δούρου

Την αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ιδιωτικοποίηση του νερού δήλωσε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με το σωματείο των εργαζομένων στην ΕΥΑΘ.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «κάνει δώρο στους ιδιώτες μετόχους της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης» και τόνισε πως τα σχέδια αυτά θα ανατραπούν.

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Νωρίτερα η κα Δούρου συναντήθηκε με μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ.

Η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει το “παρών” και στο σημερινό συλλαλητήριο των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη.