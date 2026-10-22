Χρηματιστήριο: Ισχυρό sell-off στις τράπεζες – Απώλειες 4,38% για τον κλαδικό δείκτη

Με ισχυρές απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης (22/10) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις μαζικές ρευστοποιήσεις στις τραπεζικές μετοχές να οδηγούν τον Γενικό Δείκτη κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.587,93 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 2,11%, ενώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κινήθηκε μεταξύ 2.581,69 και 2.624,69 μονάδων.

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Αντίστοιχα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ΧΑ Large Cap υποχώρησε κατά 2,29%, ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές στις 6.617,21 μονάδες.

Η σημερινή πτώση έρχεται μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά 1,28%, με τον Γενικό Δείκτη στις 2.643 μονάδες.

«Βουτιά» 4,38% στις τράπεζες – Στο -6,02% η Πειραιώς

Ο τραπεζικός κλάδος βρέθηκε στο επίκεντρο των πωλήσεων, με τον σχετικό δείκτη να καταγράφει απώλειες 4,38% και να κλείνει στις 2.966,54 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο της ημέρας.

Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Τράπεζα Πειραιώς, η μετοχή της οποίας υποχώρησε κατά 6,02%.

Ακολούθησαν η Alpha Bank με απώλειες 5,04%, η Eurobank με πτώση 4,34% και η Optima Bank με 4,33%.

Σημαντικές απώλειες σημείωσε και η Lamda Development, η οποία υποχώρησε κατά 4,35%.

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Οι πέντε συγκεκριμένοι τίτλοι κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες απώλειες στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, επιβαρύνοντας σημαντικά την εικόνα της αγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχες πιέσεις είχαν καταγραφεί και στις αρχές του μήνα, όταν το Χρηματιστήριο Αθηνών είχε υποχωρήσει κατά 2,39%, με τον τραπεζικό δείκτη να χάνει 4,45%.

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Μόλις έξι μετοχές του FTSE 25 έκλεισαν με κέρδη

Παρά το έντονα αρνητικό κλίμα, ορισμένες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης κατάφεραν να κινηθούν ανοδικά.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, με κέρδη 0,86%.

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Ακολούθησαν:

Allwyn: +0,80%

Coca-Cola HBC: +0,74%

Motor Oil: +0,67%

ΟΤΕ: +0,57%

Ωστόσο, τα περιορισμένα κέρδη των μη τραπεζικών τίτλων δεν ήταν αρκετά για να αντισταθμίσουν τις ισχυρές απώλειες στον τραπεζικό κλάδο.

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Στα 331 εκατ. ευρώ ο τζίρος – Πρωταγωνίστρια η Εθνική Τράπεζα

Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 331,13 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διακινήθηκαν περίπου 40,81 εκατομμύρια μετοχές.

Τον μεγαλύτερο τζίρο κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα, με συναλλαγές ύψους 57,57 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησαν η Πειραιώς με 49,19 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 42,84 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι τρεις τραπεζικές μετοχές συγκέντρωσαν συναλλαγές ύψους 149,60 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 45,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

Η συγκέντρωση του τζίρου στις τράπεζες επιβεβαίωσε ότι ο συγκεκριμένος κλάδος αποτέλεσε το επίκεντρο της σημερινής διόρθωσης.

Στο «κόκκινο» 80 μετοχές – Τι αναμένουν οι επενδυτές

Η αρνητική εικόνα αποτυπώθηκε και στο εύρος της αγοράς.

Συγκεκριμένα, 37 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 80 υποχώρησαν και 35 παρέμειναν αμετάβλητες.

Η υπεροχή των πτωτικών τίτλων δείχνει ότι οι πιέσεις δεν περιορίστηκαν αποκλειστικά στον τραπεζικό κλάδο, αλλά επεκτάθηκαν σε σημαντικό τμήμα της αγοράς.

Το κλείσιμο του Γενικού Δείκτη κοντά στα χαμηλά της ημέρας, χωρίς ουσιαστική ανοδική αντίδραση, ενίσχυσε την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Οκτωβρίου είχε καταγραφεί ανάλογο κύμα πωλήσεων, με τον Γενικό Δείκτη κάτω από τις 2.600 μονάδες και τζίρο 627,4 εκατ. ευρώ.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη συνεδρίαση και στο κατά πόσον οι χαμηλότερες αποτιμήσεις θα προσελκύσουν αγοραστές, μετά τις σημερινές ισχυρές απώλειες.

Καθοριστικό ρόλο στη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς αναμένεται να διαδραματίσουν η συμπεριφορά των τραπεζικών μετοχών, οι επικείμενες εταιρικές εξελίξεις και το κλίμα στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές.