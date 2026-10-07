Χρηματιστήριο: Πτώση 2,39% και ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες – Στα 402 εκατ. ευρώ ο τζίρος
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.622,02 μονάδες, με τον τραπεζικό δείκτη να χάνει 4,45%. Ανοδικά ξεχώρισαν Motor Oil και ΕΛΠΕ, παρά το αρνητικό κλίμα.
Με ισχυρές απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές και η επιδείνωση του διεθνούς επενδυτικού κλίματος οδήγησαν τον Γενικό Δείκτη στις 2.622,02 μονάδες.
Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε πτώση 2,39%, ενώ ενδοσυνεδριακά υποχώρησε έως τις 2.615,80 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 2,62%.
Η σημερινή πτώση υπερκάλυψε τα συνολικά κέρδη 1,88% των δύο προηγούμενων ανοδικών συνεδριάσεων.
Στο διεθνές περιβάλλον, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων επιβάρυνε το κλίμα, με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται αρνητικά και τη Wall Street να ανοίγει πτωτικά.
Στο επίκεντρο των πωλήσεων οι τράπεζες
Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 4,45%, με τις μετοχές του κλάδου να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις.
Η Πειραιώς κατέγραψε πτώση 5,56%, ενώ ακολούθησαν η Alpha Bank με 4,58%, η Eurobank με 4,55% και η Εθνική με 4,43%.
Σημαντικές απώλειες σημείωσαν επίσης η Viohalco (-3,50%), η Elvalhalcor (-3,19%) και η CrediaBank (-3,15%).
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 2,55%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχασε 1,07%.
Motor Oil και ΕΛΠΕ κινήθηκαν ανοδικά
Στον αντίποδα, από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισαν η Motor Oil με άνοδο 1,51% και τα ΕΛΠΕ με 1,35%.
Μικρότερα κέρδη κατέγραψαν η Coca-Cola HBC (+0,20%) και η Allwyn (+0,13%), ενώ ο ΟΤΕ έκλεισε αμετάβλητος.
Στο σύνολο της αγοράς, 19 μετοχές ενισχύθηκαν, 89 υποχώρησαν και 17 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν η Ξυλεμπορία προνομιούχος (+3,87%) και ο Δρομέας (+2,78%). Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η MIG (-6,56%) και η Attica Συμμετοχών (-5,84%).
Στα 401,99 εκατ. ευρώ οι συναλλαγές
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 401,99 εκατ. ευρώ, με τη διακίνηση 53.293.540 μετοχών.
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank, με 17.041.928 μετοχές, και η Alpha Bank, με 10.335.649 μετοχές.
Ως προς την αξία των συναλλαγών, πρώτη ήταν η Eurobank με 79,44 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Πειραιώς με 58,13 εκατ. ευρώ.
Πώς έκλεισαν οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης
|Μετοχή
|Τιμή κλεισίματος (€)
|Μεταβολή
|AKTOR
|9,3700
|-1,06%
|ALLWYN
|11,5950
|+0,13%
|ΚΥΠΡΟΥ
|10,5100
|-2,23%
|CREDIABANK
|0,9520
|-3,15%
|METLEN
|48,7600
|-2,28%
|OPTIMA
|15,2400
|-2,81%
|ΤΙΤΑΝ
|47,5000
|-1,25%
|ALPHA BANK
|4,3800
|-4,58%
|AEGEAN AIRLINES
|10,9700
|-1,17%
|VIOHALCO
|17,6400
|-3,50%
|ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
|42,0000
|-1,50%
|ΔΑΑ
|12,1600
|-0,57%
|ΔΕΗ
|22,7000
|-2,16%
|COCA-COLA HBC
|50,0000
|+0,20%
|ΕΛΠΕ
|18,0600
|+1,35%
|ELVALHALCOR
|3,6400
|-3,19%
|ΕΘΝΙΚΗ
|16,7150
|-4,43%
|ΕΥΔΑΠ
|12,2000
|-2,40%
|EUROBANK
|4,5980
|-4,55%
|LAMDA DEVELOPMENT
|6,0950
|-1,38%
|MOTOR OIL
|67,0500
|+1,51%
|JUMBO
|24,9400
|-0,24%
|ΟΛΠ
|45,9000
|-2,96%
|ΟΤΕ
|19,5000
|Αμετάβλητη
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|10,0250
|-5,56%
πηγή στην Google
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