Ρέθυμνο: Τρία πύρινα μέτωπα σε μία ημέρα – Σε εξέλιξη η φωτιά στο Σελλί

Σε κινητοποίηση βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Κρήτη, καθώς τρεις πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε περιοχές του Ρεθύμνου, με το μέτωπο στο Σελλί να παραμένει σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Συντονιστικού της Πυροσβεστικής, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση αντιμετώπισης της φωτιάς στο Σελλί του Δήμου Ρεθύμνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, καλύτερη είναι η εικόνα από τις άλλες δύο πυρκαγιές που απασχόλησαν τις Αρχές.

Οριοθετήθηκε η φωτιά ανάμεσα σε Καλλικράτη και Μυριοκέφαλα

Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή ανάμεσα στον Καλλικράτη και τα Μυριοκέφαλα, στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου.

Η οριοθέτηση σημαίνει ότι έχει περιοριστεί η εξάπλωση του πύρινου μετώπου, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι η φωτιά έχει κατασβεστεί πλήρως.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Υπό έλεγχο οι εστίες στη Μουρνέ

Παράλληλα, υπό έλεγχο τέθηκαν οι εστίες φωτιάς που εκδηλώθηκαν σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στη Μουρνέ του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα, καταφέρνοντας να περιορίσουν τις φλόγες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αίτια εκδήλωσης της συγκεκριμένης πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Επιχείρησαν επίγειες δυνάμεις και εναέριο μέσο

Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών κινητοποιήθηκαν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συνέδραμε και εναέριο μέσο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές σε κατοικίες και άλλες εγκαταστάσεις.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στην εξέλιξη της πυρκαγιάς στο Σελλί και στην πλήρη κατάσβεση των υπόλοιπων εστιών.