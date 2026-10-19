Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικό κλείσιμο στις 2.603 μονάδες – Ποιες μετοχές κέρδισαν και ποιες υποχώρησαν

Με ήπιες απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας (19/10) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να παραμένει πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων, παρά τις πιέσεις που καταγράφηκαν στις ευρωπαϊκές αγορές.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις, σε συνδυασμό με την κρίση στη Γαλλία και τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική σταθερότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης, διαμόρφωσαν ένα επιφυλακτικό επενδυτικό περιβάλλον.

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Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ακολούθησε το αρνητικό κλίμα, με την πλειονότητα των μετοχών να κλείνει σε χαμηλότερα επίπεδα.

Στις 2.603,34 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.603,34 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,39%.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης οι πιέσεις ήταν εντονότερες, με τον δείκτη να υποχωρεί έως τις 2.589,65 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,91%.

Ωστόσο, στη συνέχεια περιόρισε τις απώλειές του και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση πάνω από τις 2.600 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 180,59 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά διακινήθηκαν 23.776.341 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,41%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε πτώση 0,44%.

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Motor Oil και Coca-Cola HBC ξεχώρισαν ανοδικά

Παρά τη συνολικά αρνητική εικόνα, ορισμένες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη συνεδρίαση με κέρδη.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν:

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Motor Oil: +1,52%, στα 70,00 ευρώ

+1,52%, στα 70,00 ευρώ Coca-Cola HBC: +1,15%, στα 52,70 ευρώ

+1,15%, στα 52,70 ευρώ Jumbo: +0,67%, στα 27,00 ευρώ

Θετικά κινήθηκαν επίσης η Lamda Development (+0,77%), η Viohalco (+0,52%), ο ΟΛΠ (+0,46%) και η ΕΥΔΑΠ (+0,15%).

Οι συγκεκριμένες μετοχές περιόρισαν εν μέρει τις απώλειες του Γενικού Δείκτη.

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Στο κόκκινο Elvalhalcor, Τιτάν και CrediaBank

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης δέχθηκαν:

Elvalhalcor: -2,44%, στα 3,40 ευρώ

-2,44%, στα 3,40 ευρώ Τιτάν: -2,07%, στα 47,20 ευρώ

-2,07%, στα 47,20 ευρώ CrediaBank: -1,61%, στα 0,915 ευρώ

-1,61%, στα 0,915 ευρώ Τράπεζα Κύπρου: -1,60%, στα 10,43 ευρώ

Απώλειες κατέγραψαν επίσης η Εθνική Τράπεζα (-1,34%), η Optima Bank (-1,10%), ο ΟΤΕ (-0,92%) και η Τράπεζα Πειραιώς (-0,84%).

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Eurobank και Alpha Bank στην κορυφή του όγκου συναλλαγών

Η μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα, με βάση τον αριθμό των μετοχών που διακινήθηκαν, καταγράφηκε στη Eurobank και την Alpha Bank.

Συγκεκριμένα, στη Eurobank διακινήθηκαν 6.618.202 μετοχές, ενώ στην Alpha Bank 3.142.548 μετοχές.

Ως προς την αξία των συναλλαγών, στην πρώτη θέση βρέθηκε η Eurobank με 29,22 εκατ. ευρώ και ακολούθησε η Τράπεζα Πειραιώς με 19,05 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολο της αγοράς, 44 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 55 πτωτικά και 25 παρέμειναν αμετάβλητες.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές της Χαϊδεμένος (+4,28%) και της Ιντρακόμ (+4,15%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ο Δρομέας (-5,28%) και η Minerva (-3,40%).

Αρνητικό κλίμα στην Ευρώπη λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και Γαλλίας

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για τις ευρωπαϊκές αγορές.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν την επενδυτική ψυχολογία, ενώ η κρίση στη Γαλλία ενισχύει τις ανησυχίες για τις δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας.

Το γεγονός ότι πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στις εξελίξεις, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Παρά τις πιέσεις, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να περιορίσει τις ενδοσυνεδριακές απώλειες και να διατηρηθεί πάνω από τις 2.600 μονάδες.