Χρηματιστήριο: Νέο κύμα πωλήσεων έριξε τον Δείκτη κάτω από τις 2.600 μονάδες – Τζίρος 627,4 εκατ. ευρώ

Κάτω από τις 2.600 μονάδες υποχώρησε το Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση ισχυρών απωλειών. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.568,05 μονάδες, με πτώση 2,06%, ενώ η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 627,4 εκατ. ευρώ.

Οι πωλητές κυριάρχησαν στο μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, με 96 μετοχές να υποχωρούν, έναντι μόλις 15 που κινήθηκαν ανοδικά. Άλλες 14 παρέμειναν αμετάβλητες.

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Ενδοσυνεδριακά, ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε ακόμη χαμηλότερα, στις 2.541,57 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 3,07%, πριν περιορίσει μέρος της πτώσης μέχρι το κλείσιμο.

Ομόλογα και πετρέλαιο επιβαρύνουν το διεθνές κλίμα

Η υποχώρηση της ελληνικής αγοράς πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον πιέσεων στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις νέες πωλήσεις ομολόγων και τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου να ενισχύουν την ανησυχία των επενδυτών.

Η άνοδος του ενεργειακού κόστους τροφοδοτεί τους φόβους για υψηλότερο πληθωρισμό και επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Παράλληλα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στην Ευρωζώνη αυξάνονται, καθώς οι αγορές επηρεάζονται από τις εκτιμήσεις για αυξήσεις επιτοκίων και τις ανησυχίες για το δημόσιο χρέος.

Στην Αθήνα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 2,16%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε πτώση 2,43%.

Απώλειες άνω του 6% σε ΟΛΠ, Viohalco και Elvalhalcor

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν ο ΟΛΠ, με πτώση 6,75%, η Viohalco, με απώλειες 6,69%, και η Elvalhalcor, που υποχώρησε κατά 6,46%.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν και οι τραπεζικές μετοχές. Η Optima Bank έκλεισε με απώλειες 5,25%, η CrediaBank με 4,62%, η Πειραιώς με 3,82%, η Eurobank με 3,65%, η Alpha Bank με 3,47% και η Εθνική με 3,11%.

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Στον αντίποδα, θετικό πρόσημο διατήρησαν η Allwyn (+2,20%), η Motor Oil (+1,57%), τα ΕΛΠΕ (+1,05%) και η Coca Cola HBC (+0,60%). Αμετάβλητες έκλεισαν η Aegean Airlines και ο ΟΤΕ.

Στις τράπεζες το μεγαλύτερο μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας

Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 627,404 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 91.954.555 μετοχές.

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Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank, με 27.915.149 μετοχές, και η Alpha Bank, με 20.090.749 μετοχές.

Σε αξία συναλλαγών ξεχώρισαν η Eurobank με 124,75 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 101,91 εκατ. ευρώ.

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Στο σύνολο της αγοράς, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο σημείωσαν η ΕΧΑΕ (+3,96%) και η Safe Bulkers (+2,23%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν ο ΟΛΠ και η Viohalco.