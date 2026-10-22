Κηφισίας: Εκτροπή οχήματος στο ύψος της Φιλοθέης – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία προς Αθήνα

Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται το απόγευμα της Πέμπτης (22/10) στη λεωφόρο Κηφισίας, έπειτα από εκτροπή οχήματος στην περιοχή της Φιλοθέης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για την κυκλοφορία, το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της οδού Αγίας Φιλοθέης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα

Η εκτροπή του οχήματος έχει προκαλέσει δυσχέρεια στη διέλευση των υπόλοιπων οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο της λεωφόρου Κηφισίας.

Οι οδηγοί που κινούνται προς το κέντρο της Αθήνας καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή ή για τυχόν τραυματισμούς.

Δεν έχει επίσης γίνει γνωστό πότε αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η ομαλή κυκλοφορία.