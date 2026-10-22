«Πόλεμος» Φουρνιέ – Ναν για το σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Ανέλαβε την αποτυχία σου σαν άντρας»

Νέα ένταση στην αντιπαλότητα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού προκάλεσαν οι αναρτήσεις των Εβάν Φουρνιέ και Κέντρικ Ναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τις καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο Αμερικανός αστέρας του Παναθηναϊκού άφησε αιχμές για τα αποτελέσματα προηγούμενων διοργανώσεων, ζητώντας πίσω τα τρόπαιά του, με τον Γάλλο γκαρντ του Ολυμπιακού να απαντά λίγο αργότερα με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

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Η διαδικτυακή αντιπαράθεση σημειώνεται ενώ συνεχίζεται η δικαστική έρευνα για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων και τις συλλήψεις προσώπων από τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Η ανάρτηση του Ναν για τα τρόπαια

Ο Κέντρικ Ναν σχολίασε τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ μέσα από τα social media, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την αξιοπιστία προηγούμενων αποτελεσμάτων.

«Θα χρειαστώ πίσω τα τρόπαιά μου, με όλο τον σεβασμό», έγραψε ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού.

Η τοποθέτησή του έγινε με αφορμή τις αποκαλύψεις για την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από πιθανή χειραγώγηση αγώνων.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δικαστική απόφαση που να αποδεικνύει ότι συγκεκριμένοι τίτλοι κρίθηκαν μέσω χειραγωγημένων αναμετρήσεων.

Η σκληρή απάντηση του Φουρνιέ: «Μη ρίχνεις το φταίξιμο στους άλλους σαν δειλός»

Λίγο αργότερα, ο Εβάν Φουρνιέ προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, η οποία ερμηνεύτηκε ως απάντηση στον Κέντρικ Ναν.

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Ο Γάλλος παίκτης του Ολυμπιακού έγραψε:

«Η αποτυχία δεν σε ορίζει. Ο τρόπος που αντιδράς σε αυτήν είναι που σε ορίζει. Ανέλαβέ την σαν άντρας ή ρίξε το φταίξιμο στους άλλους σαν δειλός. Η επιλογή είναι δική σου».

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Η ανάρτηση προκάλεσε αίσθηση, καθώς ήρθε σε χρονική συνέχεια της τοποθέτησης του Ναν για τα τρόπαια.

Ο Φουρνιέ δεν κατονόμασε τον Αμερικανό στην ανάρτησή του, ωστόσο το περιεχόμενο και η χρονική συγκυρία παραπέμπουν στη μεταξύ τους αντιπαράθεση.

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Δείτε την ανάρτηση του Εβάν Φουρνιέ στο X.

Το παρελθόν της έντασης ανάμεσα στους δύο αστέρες

Η αντιπαλότητα μεταξύ Φουρνιέ και Ναν δεν είναι καινούργια.

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Οι δύο παίκτες είχαν βρεθεί στο επίκεντρο έντονων επεισοδίων κατά τη διάρκεια των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος.

Χαρακτηριστική ήταν η μεταξύ τους φάση στον πρώτο τελικό της 3ης Ιουνίου 2026, όταν καταλογίστηκε φάουλ στον Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά του Παναθηναϊκού.

Το DEBATER είχε παρουσιάσει καρέ καρέ την επίμαχη φάση και τις αντιδράσεις που προκάλεσε.

Παράλληλα, ο Γάλλος είχε τοποθετηθεί δημόσια για το κλίμα που επικρατεί στα ντέρμπι των δύο ομάδων, κάνοντας λόγο για τοξική αντιπαλότητα που βλάπτει το ελληνικό μπάσκετ.

Οι δηλώσεις του είχαν προκαλέσει και την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Η υπόθεση των στημένων αγώνων στο φόντο της αντιπαράθεσης

Η νέα κόντρα των δύο αθλητών αποκτά ιδιαίτερη διάσταση λόγω της χρονικής συγκυρίας.

Οι δικαστικές Αρχές ερευνούν καταγγελίες για πιθανή χειραγώγηση αγώνων, με πρόσωπα από τον χώρο της διοίκησης και της διαιτησίας να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, με τη συζήτηση να επεκτείνεται πλέον και στους ίδιους τους πρωταγωνιστές των αγωνιστικών χώρων.

Πάντως, οι καταγγελίες που εξετάζονται από τη Δικαιοσύνη δεν αποτελούν απόδειξη ότι συγκεκριμένοι αγώνες ή τίτλοι έχουν αλλοιωθεί.

Για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, ενώ η δικαστική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.