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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Στις 2.610 μονάδες ο Γενικός Δείκτης – Κέρδη 3,87% για την AKTOR

Παρά τις απώλειες στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,26%. Ξεχώρισαν AKTOR, Lamda Development και τραπεζικές μετοχές, ενώ πτωτικά κινήθηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Χρηματιστήριο: Στις 2.610 μονάδες ο Γενικός Δείκτης – Κέρδη 3,87% για την AKTOR
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Με ήπια άνοδο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης (20/10) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει σε θετικό έδαφος χάρη στην ενίσχυση των τραπεζικών μετοχών, παρά τις πιέσεις που δέχθηκε η αγορά στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.610,22 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,26%, ενώ ενδοσυνεδριακά είχε υποχωρήσει έως τις 2.578,55 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,95%.

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Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 296,92 εκατ. ευρώ, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 29.767.385 τεμάχια.

Η θετική αντίδραση της ελληνικής αγοράς σημειώθηκε την ώρα που τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνταν σε αρνητικό έδαφος, με φόντο την πολιτική αστάθεια στη Γαλλία και τη νέα άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι τράπεζες έδωσαν ώθηση στην αγορά

Καθοριστική για την αλλαγή της εικόνας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ήταν η ανοδική κίνηση των τραπεζικών μετοχών.

Η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 1,98%, κλείνοντας στα 9,89 ευρώ, ενώ η Alpha Bank κατέγραψε άνοδο 1,52%, στα 4,332 ευρώ.

Θετικά κινήθηκαν επίσης η CrediaBank με κέρδη 0,98%, η Εθνική Τράπεζα με άνοδο 0,65% και η Eurobank με κέρδη 0,47%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,30%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,12%.

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AKTOR και Lamda Development στην κορυφή των κερδών

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η AKTOR, η οποία ενισχύθηκε κατά 3,87% και έκλεισε στα 9,93 ευρώ.

Ακολούθησαν η Lamda Development με κέρδη 2,79%, η Πειραιώς με 1,98%, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με 1,94% και η Alpha Bank με 1,52%.

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Αντίθετα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,51%), τα ΕΛΠΕ (-1,64%), η Allwyn (-1,31%) και η Aegean Airlines (-1,08%).

Από το σύνολο των μετοχών που διαπραγματεύθηκαν, 42 έκλεισαν ανοδικά, 59 πτωτικά και 23 παρέμειναν αμετάβλητες.

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Τη μεγαλύτερη άνοδο στη συνεδρίαση σημείωσαν η CNL Capital (+5,30%) και η Fais Group (+4,35%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Λανακάμ (κ) (-4,06%) και η Ικτίνος (-3,25%).

Πρεμιέρα για την Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Capital Maritime Finance στην Κύρια Αγορά του Euronext Αθηνών.

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Συνολικά εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση 140 εκατομμύρια κοινές ονομαστικές μετοχές, με τιμή έναρξης τα 7,50 ευρώ ανά μετοχή.

Η μετοχή ολοκλήρωσε την πρώτη συνεδρίασή της στα 7,52 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 0,27%.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης διακινήθηκαν 1.841.106 μετοχές της εταιρείας, συνολικής αξίας 13,82 εκατ. ευρώ.

Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης, το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής έχει οριστεί στο ±60%.

Ποιες μετοχές συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο τζίρο

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών κατέγραψαν η Eurobank και η Alpha Bank.

Συγκεκριμένα, στη Eurobank διακινήθηκαν 8.722.074 μετοχές, ενώ στην Alpha Bank 6.606.077 μετοχές.

Σε όρους αξίας συναλλαγών, την πρώτη θέση κατέλαβε η Πειραιώς με 48,82 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Εθνική Τράπεζα με 46,14 εκατ. ευρώ.

Πώς έκλεισαν οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης

ΜετοχήΤιμή κλεισίματοςΜεταβολή
AKTOR9,9300 €+3,87%
Allwyn12,0800 €-1,31%
Τράπεζα Κύπρου10,3300 €-0,96%
CrediaBank0,9240 €+0,98%
Metlen48,0600 €-0,87%
Optima Bank13,4900 €-0,07%
Titan47,1000 €-0,21%
Alpha Bank4,3320 €+1,52%
Aegean Airlines10,9700 €-1,08%
Viohalco15,5200 €-0,51%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ38,8600 €-2,51%
ΔΑΑ12,6300 €+1,94%
ΔΕΗ22,5000 €+0,09%
Coca-Cola HBC53,4000 €+1,33%
ΕΛΠΕ19,1700 €-1,64%
ElvalHalcor3,3700 €-0,88%
Εθνική Τράπεζα16,2850 €+0,65%
ΕΥΔΑΠ13,5600 €+0,44%
Eurobank4,4600 €+0,47%
Lamda Development6,0850 €+2,79%
Motor Oil69,5000 €-0,71%
Jumbo27,0600 €+0,22%
ΟΛΠ43,5000 €0,00%
ΟΤΕ19,4100 €+0,05%
Πειραιώς9,8900 €+1,98%
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