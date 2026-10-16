Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 1,22% και επιστροφή πάνω από τις 2.600 μονάδες

Με σημαντικά κέρδη ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την Παρασκευή (16/10), με τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει πάνω από το επίπεδο των 2.600 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε κοντά στα υψηλά της ημέρας, στις 2.613,49 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,22%, ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 289,99 εκατ. ευρώ.

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Σε εβδομαδιαία βάση, η αγορά κατέγραψε κέρδη 2,12%, βάζοντας τέλος σε δύο διαδοχικές πτωτικές εβδομάδες.

Παρά τη σημερινή άνοδο, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης εξακολουθεί να υποχωρεί κατά 4,56% από τις αρχές Οκτωβρίου. Από την αρχή του 2026, ωστόσο, εμφανίζει συνολικά κέρδη 23,24%.

Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Τη μεγαλύτερη άνοδο στην υψηλή κεφαλαιοποίηση κατέγραψαν η Τιτάν (+3,26%), τα ΕΛΠΕ (+2,83%) και η Πειραιώς (+2,80%).

Ακολούθησαν ο ΟΤΕ με κέρδη 2,30%, η Εθνική Τράπεζα με 2,21% και η Elvalhalcor με 2,20%.

Αντίθετα, απώλειες σημείωσαν η Viohalco (-1,77%), η Optima Bank (-1,59%) και η Motor Oil (-1,36%).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,24%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 1,06%.

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Στα 290 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Συνολικά διακινήθηκαν 36,06 εκατομμύρια μετοχές.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών κατέγραψαν η Eurobank, με 8,39 εκατ. μετοχές, και η Alpha Bank, με 8,07 εκατ. μετοχές.

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Σε επίπεδο αξίας συναλλαγών, πρώτη ήταν η Πειραιώς με 45,51 εκατ. ευρώ και ακολούθησε η Eurobank με 37,35 εκατ. ευρώ.

Από το σύνολο των μετοχών, 65 έκλεισαν ανοδικά, 40 πτωτικά και 18 παρέμειναν αμετάβλητες.

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Στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια κινήθηκαν επίσης ανοδικά, με στήριγμα τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα.