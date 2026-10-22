Πιερρακάκης: «Με ενιαία Ενεργειακή Ένωση θα μειωνόταν το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις»

Την ανάγκη δημιουργίας μιας πραγματικά ενιαίας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη, η οποία θα μπορούσε να μειώσει το ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας σε εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ, στο πλαίσιο συζήτησης με τον συγγραφέα Τζουλιάνο ντα Έμπολι, με θέμα «Η Ευρώπη στην εποχή της ισχύος: Ποιος θα διαμορφώσει το μέλλον της;», ο υπουργός ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οικονομία, την ενέργεια, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την τεχνολογική ανταγωνιστικότητα.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη προσαρμογής της πολιτικής στις σύγχρονες συνθήκες, επισημαίνοντας ότι οι δυνάμεις του Κέντρου δεν μπορούν να περιορίζονται στην υπεράσπιση της υφιστάμενης κατάστασης.

Πιερρακάκης: Περισσότερες διασυνδέσεις και επενδύσεις για φθηνότερη ενέργεια

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη δεν έχει ακόμη διαμορφώσει μια πραγματικά ενιαία ενεργειακή αγορά.

«Στην ενέργεια δεν έχουμε μια ενιαία Ενεργειακή Ένωση. Αν είχαμε μια ενιαία Ενεργειακή Ένωση, με περισσότερη αποθήκευση, περισσότερες διασυνδέσεις και περισσότερες επενδύσεις στα δίκτυα, τότε το κόστος για όλους, για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, θα μειωνόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του συνδέεται με την ευρύτερη συζήτηση για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους στην Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός είχε επισημάνει και σε πρόσφατη συνεδρίαση του Eurogroup την ανάγκη για προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση, με παράλληλη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας.

«Το Κέντρο πρέπει να μιλά τη γλώσσα του TikTok»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η παρέμβαση του υπουργού για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί η πολιτική απέναντι στις κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές.

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Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε ότι οι λαϊκιστές μπορούν να εντοπίζουν πραγματικά προβλήματα, αλλά δυσκολεύονται να παρουσιάσουν αποτελεσματικές λύσεις.

«Οι λαϊκιστές είναι καλοί ανιχνευτές των προβλημάτων, αλλά εξαιρετικά κακοί στην παροχή λύσεων», σημείωσε.

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Σύμφωνα με τον υπουργό, οι πολιτικές δυνάμεις του Κέντρου δεν μπορούν να εμφανίζονται αποκλειστικά ως υπερασπιστές του υφιστάμενου συστήματος, καθώς σε αυτή την περίπτωση κινδυνεύουν να αποτύχουν.

«Χρειαζόμαστε τους μηχανισμούς για να προσφέρουμε λύσεις, τη νοοτροπία των φορέων της αλλαγής και το λεξιλόγιο της εποχής του TikTok», τόνισε.

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Όπως εξήγησε, η πολιτική πρέπει να προσαρμοστεί σε μια εποχή κατά την οποία η τεχνολογική εξέλιξη επιταχύνεται, ενώ οι θεσμοί εξακολουθούν να λειτουργούν με δομές που διαμορφώθηκαν σε προηγούμενους αιώνες.

«Χρειαζόμαστε μηχανικούς του μέλλοντος, όχι μόνο του χάους»

Αναφερόμενος στις αλλαγές που συντελούνται διεθνώς, ο πρόεδρος του Eurogroup υποστήριξε ότι η ισχύς μετατοπίζεται και κατακερματίζεται, τόσο στο εσωτερικό των κρατών όσο και μεταξύ των μεγάλων γεωπολιτικών κέντρων.

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Όπως επισήμανε, η τεχνολογική επιτάχυνση έχει αλλάξει την ίδια την αντίληψη του χρόνου, καθώς οι κοινωνίες και οι κυβερνήσεις καλούνται να προσαρμοστούν σε εξελίξεις που πραγματοποιούνται με πρωτοφανή ταχύτητα.

«Δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να αφομοιώσουμε την αλλαγή, επειδή ο εγκέφαλός μας σκέφτεται γραμμικά. Η εξέλιξη είναι περισσότερο εκθετική από ποτέ», ανέφερε.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται πολιτικές δυνάμεις που θα παράγουν αποτελέσματα και θα διαμορφώνουν τις εξελίξεις.

«Χρειαζόμαστε και μηχανικούς του μέλλοντος», σημείωσε, αντιπαραβάλλοντας την ανάγκη δημιουργικών λύσεων με τη λογική των «μηχανικών του χάους».

Τεχνητή Νοημοσύνη: «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην τη ρυθμίσουμε»

Ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στις προκλήσεις που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Όπως υποστήριξε, καμία χώρα δεν διαθέτει από μόνη της την απαιτούμενη ισχύ για να διαχειριστεί τις συνέπειες της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αρκετά μεγάλες για να το διαχειριστούν μόνες τους. Η Κίνα δεν είναι αρκετά μεγάλη για να το διαχειριστεί μόνη της. Η Ευρώπη δεν είναι αρκετά μεγάλη για να το διαχειριστεί μόνη της. Χρειαζόμαστε κάποια μορφή συντονισμού», ανέφερε.

Παράλληλα, απέρριψε την αντίληψη ότι η Ευρώπη πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην καινοτομία και τη ρύθμιση.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μη ρυθμίσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι το πραγματικό ζήτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό και έξυπνο πλαίσιο διακυβέρνησης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε αναφερθεί και σε προηγούμενη παρέμβασή του στην ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι οι υφιστάμενοι θεσμοί πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογικές συνθήκες.

Τράπεζες και επενδύσεις: Η ανάγκη ευρωπαϊκής ενοποίησης

Στο οικονομικό σκέλος της συζήτησης, ο πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε στην ανάγκη να προχωρήσουν η Τραπεζική Ένωση και η Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Όπως υποστήριξε, η Ευρώπη διαθέτει σημαντικές αποταμιεύσεις, οι οποίες δεν αξιοποιούνται επαρκώς για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής ανάπτυξης.

«Χρειαζόμαστε περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και ενοποιήσεις τραπεζών στην Ευρώπη», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, μια περισσότερο ενοποιημένη τραπεζική αγορά θα επέτρεπε στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να πραγματοποιούν μεγαλύτερες επενδύσεις στην τεχνολογία και να αυξήσουν τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση εντάσσεται στη στρατηγική που έχει παρουσιάσει ο Κυριάκος Πιερρακάκης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας μέσω κοινών πολιτικών στην οικονομία, την άμυνα και την τεχνολογία.

Ericsson, Nokia και η ευρωπαϊκή τεχνολογική κυριαρχία

Αναφερόμενος στην τεχνολογική αυτονομία της Ευρώπης, ο υπουργός χρησιμοποίησε ως παραδείγματα τις Ericsson και Nokia.

Όπως εξήγησε, η αμερικανική πολιτική περιορισμού του κινεζικού εξοπλισμού στα δίκτυα 5G κατά την πρώτη προεδρία Τραμπ δημιούργησε ευκαιρίες για τις δύο ευρωπαϊκές εταιρείες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρώπη δεν αξιοποίησε επαρκώς το συγκεκριμένο πλεονέκτημα.

«Εξακολουθούμε να έχουμε 27 δημοπρασίες φάσματος στην Ευρώπη, ένα κατακερματισμένο περιβάλλον ραδιοφάσματος», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επενδύσει περισσότερο σε τομείς όπου ήδη διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ενώ παράλληλα να επιδιώξει τη μείωση της τεχνολογικής της εξάρτησης σε κρίσιμες υποδομές.

«Το ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότητα»

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές επιλογές για το οικονομικό και τεχνολογικό της μέλλον.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης, η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών, η συνεργασία στον τομέα της άμυνας και οι επενδύσεις στην τεχνολογία αποτελούν αλληλένδετες προτεραιότητες.

«Αν τα υλοποιήσουμε, θα απελευθερώσουμε περισσότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη», ανέφερε.

Και κατέληξε:

«Στο τέλος της ημέρας, το ερώτημα συνοψίζεται σε μία μόνο λέξη, μια πολύ συγκεκριμένη λέξη: αποτελεσματικότητα».