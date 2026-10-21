Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή άνοδος 1,28% – Στις 2.643 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Με σημαντικά κέρδη και κλείσιμο στο υψηλότερο επίπεδο της ημέρας ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης (21/10) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τραπεζικές μετοχές να πρωταγωνιστούν και τον Γενικό Δείκτη να ξεπερνά το όριο των 2.640 μονάδων.

Η ενίσχυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα προς το τέλος της συνεδρίασης, έδωσε νέα ώθηση στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, η οποία συμπλήρωσε δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ανόδου.

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.643,62 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,28%, ενώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είχε υποχωρήσει έως τις 2.607,02 μονάδες.

Αντίστοιχα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ΧΑ Large Cap ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 6.772,57 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,42%, επίσης στο υψηλό ημέρας.

Πρωταγωνίστριες οι τράπεζες – Άνοδος 2,26% για τον κλαδικό δείκτη

Οι τραπεζικές μετοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο των αγοραστικών κινήσεων, με τον τραπεζικό δείκτη να καταγράφει κέρδη 2,26% και να κλείνει στις 3.102,33 μονάδες.

Τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μετοχών του FTSE 25 σημείωσε η CrediaBank, η οποία ενισχύθηκε κατά 4,87%, κλείνοντας στα 0,969 ευρώ.

Ακολούθησαν:

Alpha Bank: +3,99%

+3,99% ElvalHalcor: +3,86%

+3,86% Τράπεζα Πειραιώς: +3,29%

+3,29% ΕΥΔΑΠ: +2,95%

Θετική ήταν επίσης η εικόνα για την Optima bank, τη Cenergy Holdings και τη ΔΕΗ, καθώς το αγοραστικό ενδιαφέρον επεκτάθηκε και σε άλλους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

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Οι τέσσερις μετοχές που έκλεισαν με απώλειες

Παρά το έντονα ανοδικό κλίμα, τέσσερις μετοχές του FTSE 25 ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος.

Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε η Motor Oil, με πτώση 3,53%, ενώ ακολούθησαν η HELLENiQ Energy με -2,97%, η Allwyn με -1,45% και ο ΟΤΕ με -0,36%.

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Η μετοχή της Allwyn επηρεάστηκε και από την αποκοπή προσωρινού μερίσματος ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή.

Από τους υπόλοιπους τίτλους, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημείωσε τη μικρότερη θετική μεταβολή, ενισχυμένη κατά 0,21%.

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Στα 332 εκατ. ευρώ ο τζίρος – Πάνω από τα μισά στις τράπεζες

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η συναλλακτική δραστηριότητα, με τη συνολική αξία συναλλαγών στις μετοχές να διαμορφώνεται στα 332,03 εκατ. ευρώ και τον όγκο να φτάνει τα 47,67 εκατ. τεμάχια.

Τον μεγαλύτερο τζίρο συγκέντρωσε η Εθνική Τράπεζα, με συναλλαγές αξίας 63,47 εκατ. ευρώ.

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Ακολούθησαν η Eurobank με 52,29 εκατ. ευρώ και η Τράπεζα Πειραιώς με 52,20 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι τρεις τραπεζικές μετοχές συγκέντρωσαν συναλλαγές ύψους 167,95 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 50% της ημερήσιας αξίας συναλλαγών.

Θετικό πρόσημο για 79 μετοχές – Το επόμενο όριο για τον Γενικό Δείκτη

Η συνολική εικόνα της αγοράς επιβεβαίωσε την επικράτηση των αγοραστών, καθώς 79 μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με άνοδο, 37 υποχώρησαν και 36 παρέμειναν αμετάβλητες.

Η επιτάχυνση των αγορών κατά τη διαδικασία των δημοπρασιών συνέβαλε στο κλείσιμο των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας.

Μετά την υπέρβαση των 2.640 μονάδων, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη ζώνη των 2.650 μονάδων, η οποία αποτελεί το επόμενο βραχυπρόθεσμο τεχνικό επίπεδο προς δοκιμασία.

Ωστόσο, η διατήρηση της ανοδικής δυναμικής θα εξαρτηθεί από τη συνέχιση των εισροών στον τραπεζικό κλάδο, τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.

Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την επενδυτική ψυχολογία.