Κωνσταντίνος Αντάρας: Ποιος είναι ο «Mr. Pizza Fan» που συνελήφθη για την υπόθεση φοροδιαφυγής 25 εκατ. ευρώ

Από τον χώρο της διαφήμισης και τον εκδοτικό όμιλο του Γιώργου Κοσκωτά μέχρι τη δημιουργία μιας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες εστίασης στην Ελλάδα, ο Κωνσταντίνος Αντάρας κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με την Pizza Fan. Σήμερα, όμως, ο επιχειρηματίας βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής έρευνας για φερόμενη φοροδιαφυγή ύψους τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο ιδρυτής της Pizza Fan συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (22/10), στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστής και ως «ελληνικό FBI», για την εξάρθρωση φερόμενου κυκλώματος που φέρεται να απέκρυπτε έσοδα μέσω ειδικού λογισμικού, αποφεύγοντας την απόδοση ΦΠΑ.

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Συνολικά πραγματοποιήθηκαν εννέα συλλήψεις, μεταξύ των οποίων στελέχη της εταιρείας, λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων.

Η υπόθεση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αφορά δραστηριότητα που φέρεται να ξεκίνησε το 2022, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την εξακρίβωση της έκτασης των πιθανών παραβάσεων.

Από τη «Γραμμή» του Κοσκωτά στη διαφήμιση

Η επαγγελματική διαδρομή του Κωνσταντίνου Αντάρα ξεκίνησε μακριά από τον χώρο της εστίασης.

Έχοντας σπουδάσει μάρκετινγκ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της διαφήμισης κατά τη δεκαετία του 1980.

Μάλιστα, την περίοδο 1985–1988 εργάστηκε ως εμπορικός διευθυντής πωλήσεων στον εκδοτικό όμιλο «Γραμμή» του Γιώργου Κοσκωτά, σε μια εποχή που ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός όμιλος βρισκόταν στο επίκεντρο της ελληνικής εκδοτικής αγοράς.

Στη συνέχεια δημιούργησε τη δική του διαφημιστική εταιρεία, τη Staff, η οποία δραστηριοποιήθηκε από το 1988 έως το 2005.

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Μέσα από αυτή την επαγγελματική δραστηριότητα απέκτησε εμπειρία στη διαχείριση εμπορικών σημάτων, στην προώθηση προϊόντων και στην ανάπτυξη οργανωμένων δικτύων πωλήσεων.

Αυτές οι γνώσεις αποτέλεσαν αργότερα τη βάση για την επιχειρηματική του δραστηριότητα στον χώρο της πίτσας.

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Πώς γεννήθηκε η ιδέα για την Pizza Fan

Η αφετηρία της Pizza Fan συνδέεται με την επαφή του Κωνσταντίνου Αντάρα με την αγορά της οργανωμένης εστίασης και ειδικότερα με τη Roma Pizza, η οποία διέθετε τότε σημαντικό αριθμό καταστημάτων.

Ο επιχειρηματίας είχε διαπιστώσει τις δυσκολίες που παρουσίαζε η παραγγελιοληψία, προτείνοντας τη δημιουργία ενός ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου που θα συγκέντρωνε τις παραγγελίες και θα τις προωθούσε στα καταστήματα.

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Η συγκεκριμένη ιδέα δεν υλοποιήθηκε από τη Roma Pizza, αλλά αποτέλεσε την αφορμή για τη δημιουργία της δικής του αλυσίδας.

Το 1996 ιδρύθηκε η Pizza Fan, με το πρώτο πιλοτικό κατάστημα να ανοίγει στους Αμπελοκήπους.

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Παρότι ο Κωνσταντίνος Αντάρας δεν διέθετε προηγούμενη εμπειρία στη λειτουργία εστιατορίων, επέλεξε να επενδύσει σε ένα μοντέλο που βασιζόταν στην κεντρική διαχείριση των παραγγελιών, στην ταχύτητα εξυπηρέτησης και στις ανταγωνιστικές τιμές.

Η στρατηγική αυτή αποτέλεσε βασικό παράγοντα ανάπτυξης της αλυσίδας τα επόμενα χρόνια.

Το μεγάλο άνοιγμα μέσω franchise

Τα πρώτα χρόνια η Pizza Fan αναπτύχθηκε με καταστήματα που λειτουργούσαν απευθείας από την εταιρεία.

Μέχρι το 2004 το δίκτυο αριθμούσε 26 καταστήματα.

Το 2005 πραγματοποιήθηκε μια σημαντική αλλαγή στην επιχειρηματική στρατηγική, καθώς η εταιρεία στράφηκε στο μοντέλο του franchising.

Μέσω συνεργασιών με ανεξάρτητους επιχειρηματίες, η Pizza Fan άρχισε να επεκτείνεται σε περισσότερες περιοχές της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας.

Η κεντρική εταιρεία διατήρησε την ευθύνη για σημαντικές λειτουργίες, όπως η παραγγελιοληψία, η διαφήμιση, η οργάνωση προμηθειών και η υποστήριξη των συνεργαζόμενων καταστημάτων.

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αλυσίδας διαδραμάτισε και η πολιτική προσφορών, με εκπτωτικά κουπόνια, συνδυαστικά προϊόντα και χαμηλές τιμές.

Χαρακτηριστική ήταν η αξιοποίηση κουπονιών με εκπτώσεις που έφταναν ακόμη και το 50%, μια πρακτική που συνέβαλε στην αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος.

Η αλυσίδα των 100 και πλέον καταστημάτων και οι πωλήσεις 106 εκατ. ευρώ

Η Pizza Fan εξελίχθηκε σταδιακά σε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές αλυσίδες διανομής πίτσας.

Τον Ιούλιο του 2025 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι είχε φτάσει τα 100 καταστήματα, ενώ στις αρχές του 2026 το δίκτυό της είχε ξεπεράσει τα 105 σημεία.

Σύμφωνα με στοιχεία που είχε παρουσιάσει ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Αντάρας, οι συνολικές πωλήσεις του δικτύου το 2025 έφτασαν τα 106 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αλυσίδα εξυπηρετούσε περισσότερους από δύο εκατομμύρια ενεργούς πελάτες.

Ο επιχειρηματίας είχε ανακοινώσει επίσης σχέδιο για το άνοιγμα 36 νέων καταστημάτων εντός του 2026.

Παράλληλα, η εταιρεία επιχείρησε να διευρύνει τη δραστηριότητά της πέρα από την πίτσα, αναπτύσσοντας τα εμπορικά σήματα MyCook και MyBurger και συνεργαζόμενη με τον γνωστό σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσο.

Η επέκταση αυτή στόχευε στην αξιοποίηση των ήδη υπαρχουσών υποδομών και του δικτύου διανομής για περισσότερες κατηγορίες φαγητού.

Τα οικονομικά στοιχεία και η πτώση της κερδοφορίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία της Φανατικς Πίτσα ΕΠΕ, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το εμπορικό σήμα.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2025, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στις 19 Οκτωβρίου, ο κύκλος εργασιών της κεντρικής εταιρείας ανήλθε σε 60,44 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 50,97 εκατομμυρίων ευρώ το 2024.

Ωστόσο, παρά την αύξηση των πωλήσεων, η καθαρή κερδοφορία υποχώρησε σημαντικά.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν σε περίπου 533.000 ευρώ, από 1,59 εκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Πρόκειται για μείωση περίπου 66,5%.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη σημαντική πίεση στην κερδοφορία της κεντρικής εταιρείας, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύει από μόνη της οποιαδήποτε φορολογική παράβαση.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο ορκωτός ελεγκτής είχε διατυπώσει γνώμη με επιφύλαξη για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ζητήματα προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς το προσωπικό.

Οι συγκεκριμένες λογιστικές επισημάνσεις δεν αποτελούν απόδειξη εμπλοκής στην υπό διερεύνηση ποινική υπόθεση.

Η σύλληψη και η έρευνα για τον ΦΠΑ των 25 εκατ. ευρώ

Η επιχειρηματική πορεία του Κωνσταντίνου Αντάρα βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι Αρχές εξετάζουν τη λειτουργία ειδικού λογισμικού που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την αλλοίωση των πραγματικών στοιχείων πωλήσεων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το λογισμικό φέρεται να επέτρεπε την εμφάνιση μικρότερων εσόδων από τα πραγματικά, με αποτέλεσμα να μην αποδίδεται ο αντίστοιχος ΦΠΑ.

Το ποσό της ερευνώμενης μη απόδοσης ΦΠΑ εκτιμάται ότι ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ από το 2022.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα και ηλεκτρονικά πειστήρια.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, σε έρευνα στην κατοικία του επιχειρηματία εντοπίστηκε κρυφός χώρος πίσω από έπιπλο, όπου υπήρχαν περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος παραγγελιών και τη χρήση του λογισμικού σε εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ο Κωνσταντίνος Αντάρας και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι διατηρούν πλήρως το τεκμήριο αθωότητας.

Από την επιχειρηματική επιτυχία στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας

Ο Κωνσταντίνος Αντάρας αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση επιχειρηματία που αξιοποίησε την εμπειρία του στη διαφήμιση για να δημιουργήσει ένα ισχυρό εμπορικό σήμα στον χώρο της εστίασης.

Από το πρώτο κατάστημα στους Αμπελοκήπους το 1996, η Pizza Fan εξελίχθηκε σε ένα πανελλαδικό δίκτυο με εκατομμύρια πελάτες και πωλήσεις άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Σήμερα, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την ίδρυσή της, η αλυσίδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις της ιστορίας της.

Η εξέλιξη της δικαστικής έρευνας θα καθορίσει εάν και σε ποιο βαθμό προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τα πρόσωπα που συνελήφθησαν, καθώς και την πραγματική έκταση της φερόμενης φοροδιαφυγής.