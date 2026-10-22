Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι για πιθανή νόθευση δημόσιων διαγωνισμών

Αιφνιδιαστικό επιτόπιο έλεγχο σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη λειτουργία, επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και στην προμήθεια σχετικού εξοπλισμού, διενήργησε στις 20 Οκτωβρίου 2026 η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, η έρευνα αφορά ενδεχόμενες συμπράξεις μεταξύ ανταγωνιστών με σκοπό τη νόθευση δημόσιων διαγωνισμών (bid rigging), κατά παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 περί Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού ή/και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις από τις οποίες μπορεί να συλλεχθούν στοιχεία για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στην υπό διερεύνηση αγορά δεν προδικάζει ούτε την εμπλοκή τους σε τέτοιες συμπεριφορές ούτε το αποτέλεσμα της έρευνας.

Το νομικό πλαίσιο και οι κυρώσεις

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι αρμόδια για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού βάσει του Ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι σχετικές διατάξεις απαγορεύουν, μεταξύ άλλων, συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, καθώς και την καταχρηστική συμπεριφορά επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Παράλληλα, το άρθρο 1Α του Ν. 3959/2011 απαγορεύει μονομερείς πρακτικές που συνιστούν πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη ή ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προς ανταγωνιστές.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι θα παρεμβαίνει κατά προτεραιότητα όπου κρίνεται απαραίτητο και θα εξετάζει σχετικές υποθέσεις που περιέρχονται σε γνώση της μέσω καταγγελιών, αιτήσεων επιείκειας, ανώνυμων πληροφοριών μέσω του ασφαλούς ψηφιακού συστήματος αναφορών (whistleblowing) ή με άλλο τρόπο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαπίστωση συμμετοχής επιχείρησης σε καρτελικές συμφωνίες, μεταξύ άλλων για τον καθορισμό τιμών ή ποσοτήτων, την κατανομή πελατών ή μεριδίων αγοράς και τη νόθευση διαγωνισμών, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά διοικητικά πρόστιμα, ποινικές κυρώσεις για τα υπεύθυνα φυσικά πρόσωπα και αποκλεισμό των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων από δημόσιους διαγωνισμούς και συμβάσεις παραχώρησης για τρία έτη από την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Τα προβλεπόμενα οφέλη από το πρόγραμμα επιείκειας

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφέρεται επίσης στα οφέλη από την υπαγωγή στο πρόγραμμα επιείκειας, το οποίο απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων και φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπλακεί σε συμφωνίες καρτελικού χαρακτήρα.

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Μεταξύ των προβλεπόμενων πλεονεκτημάτων περιλαμβάνονται η ολική ή μερική απαλλαγή από διοικητικά πρόστιμα ή η μείωσή τους, η εξάλειψη του αξιοποίνου ή η επιβολή μειωμένης ποινής στα υπαίτια φυσικά πρόσωπα, η πλήρης απαλλαγή της επιχείρησης από διοικητικές κυρώσεις και η αποφυγή αποκλεισμού από δημόσιους διαγωνισμούς ή συμβάσεις παραχώρησης.

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα επιείκειας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώ για την υποβολή ανώνυμων πληροφοριών λειτουργεί το σύστημα whistleblowing στον ιστότοπο της Αρχής.