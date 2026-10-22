Μαρινάκης κατά Τσίπρα: «Το rebranding δεν ξαναγράφει την ιστορία» – Αιχμές για τη γραβάτα και τα εθνικά θέματα

Σκληρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα για την κριτική που άσκησε στην κυβερνητική εξωτερική πολιτική έδωσε την Πέμπτη (22/10) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει διαφορετικά τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του μέσω του πολιτικού του «rebranding».

Με ανακοίνωσή του, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε στις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα περί «εθνικών ηττών», αντιπαραβάλλοντας τις κυβερνητικές επιλογές των τελευταίων επτά ετών στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα.

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε προσωπική κριτική στον πρώην πρωθυπουργό, με αιχμές για την παραίτησή του από τη Βουλή, τη Συμφωνία των Πρεσπών και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

«Από το πολύ rebranding ξέχασε τα έργα και τις ημέρες του»

Στην αρχή της ανακοίνωσής του, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι αποφεύγει την κοινοβουλευτική αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ο κ. Τσίπρας, από το πολύ rebranding, φαίνεται πως ξέχασε τα έργα και τις ημέρες του στη διακυβέρνηση της χώρας», αναφέρει.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο πρώην πρωθυπουργός «απέδρασε» από τη Βουλή παραιτούμενος από τη βουλευτική του έδρα και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί πλέον να αντιπαρατεθεί κοινοβουλευτικά με τον πρωθυπουργό.

Η κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου εντάσσεται στη συνεχιζόμενη πολιτική αντιπαράθεση για τη νέα παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Μαρινάκης είχε υποστηρίξει και σε προηγούμενη παρέμβασή του πως ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί ένα «rebranding» που βασίζεται κυρίως στην επικοινωνία.

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Η αιχμή για τη γραβάτα και τη Συμφωνία των Πρεσπών

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφερόμενος στην περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα, υποστήριξε ότι το μοναδικό χειροπιαστό επίτευγμα της εξωτερικής πολιτικής του ήταν μια γραβάτα που συνόδευε, όπως είπε, μια κακή συμφωνία.

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Η αναφορά παραπέμπει στη Συμφωνία των Πρεσπών και στον συμβολισμό της γραβάτας που φόρεσε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την επίτευξη συμφωνίας για το ελληνικό χρέος το 2018.

Ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε αντιταχθεί στη Συμφωνία των Πρεσπών, υποστηρίζοντας πως, εφόσον κυρωνόταν, δεν θα μπορούσε να ακυρωθεί μονομερώς.

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Παράλληλα, επέκρινε τον πρώην πρωθυπουργό για τη σημερινή χρήση του όρου «εθνικές ήττες», θεωρώντας ότι δεν ανταποκρίνεται, κατά την κυβερνητική άποψη, στην πορεία της χώρας τα τελευταία χρόνια.

ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο και επέκταση των χωρικών υδάτων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε στη συνέχεια τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής.

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Μεταξύ αυτών συμπεριέλαβε τις συμφωνίες οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Ιταλία και την Αίγυπτο.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, την Πέμπτη ανακοινώθηκε η έναρξη συζητήσεων για την επέκταση της συμφωνίας με την Αίγυπτο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, καθώς και στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες κινήσεις ενισχύουν την ελληνική παρουσία και τις διπλωματικές δυνατότητες της χώρας.

Chevron, ExxonMobil και ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου

Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά και στις έρευνες υδρογονανθράκων, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επισημαίνει τη συμμετοχή μεγάλων ενεργειακών εταιρειών, όπως η Chevron και η ExxonMobil.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο έργο Great Sea Interconnector (GSI), που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.

Όπως σημείωσε, έχει κατατεθεί αίτημα αδειοδότησης αποκλειστικά προς τις ελληνικές Αρχές.

Το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, καθώς η Άγκυρα αμφισβητεί αρμοδιότητες που συνδέονται με τις θαλάσσιες έρευνες.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, παρά τις τουρκικές αντιρρήσεις.

Rafale, F-35, Belharra και «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Στο πεδίο της άμυνας, ο Παύλος Μαρινάκης αντιπαρέβαλε τις εξοπλιστικές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη με εκείνες της περιόδου διακυβέρνησης Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των ελληνικών F-16, στη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα των F-35, στην απόκτηση των μαχητικών Rafale και στις νέες φρεγάτες Belharra.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», το πρόγραμμα ενίσχυσης της πολυεπίπεδης αεράμυνας της χώρας.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι παραπάνω κινήσεις αποτελούν μέρος μιας συνολικότερης προσπάθειας ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η σύγκριση των δύο κυβερνητικών περιόδων αποτελεί βασικό σημείο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον Μαρινάκη να αποδίδει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη την υλοποίηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

«Τα εθνικά ζητήματα δεν προσφέρονται για φθηνή αντιπολίτευση»

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε επίσης τον Αλέξη Τσίπρα ότι χρησιμοποιεί τα εθνικά ζητήματα για πολιτική αντιπαράθεση.

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακές κινήσεις και συνθήματα, αλλά πρέπει να αξιολογείται με βάση τις συμφωνίες, τις συμμαχίες και τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Υποστήριξε ακόμη ότι, έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια στην πρωθυπουργία και τις εκλογικές ήττες που ακολούθησαν, ο πρώην πρωθυπουργός θα έπρεπε να έχει αντιληφθεί τη σημασία της υπεύθυνης δημόσιας συζήτησης για τα εθνικά θέματα.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη κριτική του Μαρινάκη στον Τσίπρα για το πολιτικό του rebranding και τις δημόσιες παρεμβάσεις του.

Το αιχμηρό υστερόγραφο για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με νέα προσωπική αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστηρίζει ότι η αλλαγή της δημόσιας εικόνας ενός πολιτικού προσώπου δεν μπορεί να αλλάξει το ιστορικό της διακυβέρνησής του.

Στη συνέχεια, σχολιάζει ειρωνικά την αναφορά του πρώην πρωθυπουργού στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε προηγούμενη τοποθέτησή του είχε συγχέει το συγκεκριμένο έργο με τηλεπικοινωνιακά καλώδια.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη σύγκρουση κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα γύρω από την αποτίμηση της εξωτερικής πολιτικής των τελευταίων ετών, με επίκεντρο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την άμυνα και τα ενεργειακά έργα στην Ανατολική Μεσόγειο.