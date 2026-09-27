Ζάκυνθος: Νεκρή σε ελαιώνα εντοπίστηκε η αγνοούμενη τουρίστρια από τη Ρουμανία

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό της τουρίστριας από τη Ρουμανία, καθώς η γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ελαιώνα στην περιοχή Άνω Γερακαρίο.

Το άψυχο σώμα της εντοπίστηκε στην τοποθεσία «Καστέλια» από κάτοικο της περιοχής, ο οποίος είχε μεταβεί στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσει αγροτικές εργασίες.

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Η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης.

Τρία χιλιόμετρα από το τελευταίο καταγεγραμμένο σημείο

Η γυναίκα διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Αλυκανά και η εξαφάνισή της είχε δηλωθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Αλυκών.

Το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε η σορός απέχει περίπου τρία χιλιόμετρα από την τοποθεσία όπου η τουρίστρια είχε καταγραφεί για τελευταία φορά από κάμερα ασφαλείας στο κέντρο του Αλυκανά.

Το DEBATER είχε καταγράψει από την πρώτη στιγμή την εξαφάνιση της τουρίστριας και την κινητοποίηση drone και δυνάμεων της ΕΜΑΚ.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες που ακολούθησαν, η επιχείρηση εντοπισμού της παρέμενε άκαρπη και κατά την τρίτη ημέρα.

Είχαν κινητοποιηθεί ΕΜΑΚ, δύτες και drones

Στις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του Αλυκανά συμμετείχαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

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Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης κλιμάκια της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο, drones, φουσκωτές λέμβους και δύτες, καθώς στην περιοχή βρίσκεται και ποτάμι.

Οι έρευνες είχαν επεκταθεί τόσο στην ξηρά όσο και σε υδάτινα σημεία, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα κάποιο ίχνος της γυναίκας.

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Στην Πάτρα για ιατροδικαστική εξέταση

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Πάτρα, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου.

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Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η τουρίστρια διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.