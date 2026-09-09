Τέσσερις μήνες αγωνίας για την 50χρονη Κινέζα μεταφράστρια – «Δεν πιστεύω ότι είναι εν ζωή» λέει ο Γιώργος Τσούκαλης στο DEBATER

Περίπου τέσσερις μήνες έχουν περάσει από την εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας, η τύχη της οποίας εξακολουθεί να αγνοείται.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ενώ τα νέα ευρήματα στην περιοχή της Κυψέλης έχουν προκαλέσει ερωτήματα για το αν μπορεί να συνδέονται με την εξαφάνιση της γυναίκας.

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Μιλώντας στο DEBATER, ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την υπόθεση, εκτιμά ότι τα οστά που βρέθηκαν μέσα σε σακούλα στην Κυψέλη δεν ανήκουν στην 50χρονη.

«Δεν νομίζω τα οστά που βρέθηκαν στην Κυψέλη μέσα σε σακούλα να είναι της αγνοούμενης 50χρονης Κινέζας. Αν και η απόσταση είναι κοντινή με το διαβατήριό της που βρέθηκε στο Γαλάτσι, στο άλσος, περίπου στα δύο χιλιόμετρα, δεν θεωρώ ότι κάποιος θα άφηνε τα στοιχεία σε τόσο κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος δηλώνει πως θα ήθελε να παραμένει αισιόδοξος για την τύχη της γυναίκας, ωστόσο εκτιμά ότι πιθανότατα δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

«Με την υπόθεση έχω ασχοληθεί αρκετά. Θέλω πάντα να είμαι αισιόδοξος, ωστόσο δεν νομίζω ότι η γυναίκα αυτή είναι εν ζωή», σημειώνει.

«Ενδεχομένως της αφαίρεσαν τη ζωή»

Ο Γιώργος Τσούκαλης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η εξαφάνιση να συνδέεται με εγκληματική ενέργεια.

«Ενδεχομένως της αφαίρεσαν τη ζωή γιατί είτε της χρωστούσαν χρήματα. Ήταν άτομο με ηθική. Κάτι είδε, έμαθε, ήξερε και προσπάθησαν να της αφαιρέσουν τη ζωή», αναφέρει.

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Παράλληλα, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η 50χρονη να είχε πραγματοποιήσει μεταφράσεις για άτομα που ενδεχομένως είχαν παραβατική δράση και να αντιλήφθηκε στοιχεία που κάποιοι ήθελαν να παραμείνουν κρυφά.

«Δεν αποκλείω να μεσολάβησε να κάνει κάποιες μεταφράσεις και να διαπίστωσε ότι αυτά τα άτομα είναι παραβατικά και της αφαίρεσαν τη ζωή να μην μιλήσει», υποστηρίζει.

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«Αποκλείεται να βρίσκεται πίσω από την εξαφάνιση συγγενικό πρόσωπο»

Ο ιδιωτικός ερευνητής εμφανίζεται κατηγορηματικός ως προς το ενδεχόμενο εμπλοκής συγγενικού προσώπου στην εξαφάνιση.

«Αποκλείεται να βρίσκεται πίσω από την εξαφάνιση της συγγενικό πρόσωπο», τονίζει.

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Όσον αφορά τα οστά που εντοπίστηκαν στην Κυψέλη, ο Γιώργος Τσούκαλης εκτιμά σε ποσοστό 98% ότι δεν σχετίζονται με την υπόθεση της 50χρονης.

«98% δεν πιστεύω ότι τα οστά έχουν σχέση με την κοπέλα. Η λύση για τα οστά βρίσκεται εκεί κοντά στην Κυψέλη. Γιατί η σακούλα δεν ήταν αλλοιωμένη πολύ. Άρα την άφησαν πρόσφατα θεωρώ εκεί», λέει.

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Οι έρευνες για την ταυτοποίηση των οστών αναμένεται να δώσουν απαντήσεις, ενώ ο ιδιωτικός ερευνητής εκτιμά ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα ενδέχεται να οδηγήσουν και στην επανεξέταση παλαιότερων υποθέσεων εξαφανισμένων προσώπων.

«Με τα οστά που βρίσκονται τώρα τελευταία εγώ πιστεύω θα ανασυρθούν υποθέσεις παλιές με αγνοούμενους», καταλήγει.