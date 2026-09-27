Σπάρταθλον 2026: Ιστορικό ρεκόρ από τον Τάμας Μπόντις – Πρώτη Ελληνίδα νικήτρια η Σημαντράκου

Ο Τάμας Μπόντις έγραψε ιστορία στο 44ο Σπάρταθλον, ολοκληρώνοντας τη θρυλική διαδρομή Αθήνα–Σπάρτη σε 19 ώρες, 40 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα και καταρρίπτοντας το ρεκόρ της διοργάνωσης.

Ο 38χρονος Ούγγρος υπερμαραθωνοδρόμος έφτασε πρώτος στον ανδριάντα του βασιλιά Λεωνίδα, επιστρέφοντας στην κορυφή του Σπάρταθλον επτά χρόνια μετά την πρώτη νίκη του, το 2019.

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Η επίδοσή του αποτελεί νέο ρεκόρ για τη διαδρομή των 244,7 χιλιομέτρων, καθώς βελτίωσε κατά 14 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα το προηγούμενο ρεκόρ του Φώτη Ζησιμόπουλου.

Κατέρριψε το ρεκόρ του Ζησιμόπουλου

Ο Φώτης Ζησιμόπουλος είχε καταγράψει χρόνο 19:55:09 το 2023, επίδοση που αποτελούσε μέχρι σήμερα την ταχύτερη στην ιστορία του αγώνα.

Ο Μπόντις, όμως, κινήθηκε σε εξαιρετικά υψηλό ρυθμό και πέρασε τη γραμμή του τερματισμού σε 19:40:51, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη του στο Σπάρταθλον μετά τον θρίαμβο του 2019.

Ο Ζησιμόπουλος, ο οποίος είχε κατακτήσει τέσσερις συνεχόμενες νίκες από το 2021 έως και το 2024, ολοκλήρωσε τη φετινή διοργάνωση στη δεύτερη θέση με χρόνο 20:32:41.

Την πρώτη τριάδα στους άνδρες συμπλήρωσε ο Φινλανδός Τόμι Ρονκάινεν, ενώ τέταρτος τερμάτισε ο Βέλγος Γέλε Τίλεμανς και πέμπτος ο Έλληνας Γιώργος Λογοθέτης.

Ιστορική νίκη για τη Δέσποινα Σημαντράκου

Ιστορία γράφτηκε και στην κατηγορία των γυναικών, με τη Δέσποινα Σημαντράκου να γίνεται η πρώτη Ελληνίδα που κατακτά την πρώτη θέση στο Σπάρταθλον.

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Η Ελληνίδα υπερμαραθωνοδρόμος ολοκλήρωσε τη διαδρομή σε 24 ώρες, 45 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, πετυχαίνοντας παράλληλα εντυπωσιακή βελτίωση της προσωπικής της επίδοσης.

Η Σημαντράκου είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση στη διοργάνωση του 2025 με χρόνο 25:37:44, ενώ φέτος ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

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Στη δεύτερη θέση των γυναικών τερμάτισε η Τσέχα Ράντκα Τσουρανόβα και στην τρίτη η Ελληνίδα Λεμονιά Παναγιώτου.

Στην εκκίνηση 403 αθλητές

Το 44ο Σπάρταθλον ξεκίνησε στις 07:00 το πρωί του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, με 403 αθλητές από ολόκληρο τον κόσμο να παίρνουν θέση στην εκκίνηση κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

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Οι δρομείς κλήθηκαν να καλύψουν τη διαδρομή των 244,7 χιλιομέτρων μέχρι τον ανδριάντα του Λεωνίδα στη Σπάρτη, αντιμετωπίζοντας δύσκολες καιρικές συνθήκες και βροχή.

Ο πρώτος αθλητής έφτασε στη Σπάρτη περίπου στις 02:41 τα ξημερώματα της Κυριακής, έχοντας κινηθεί με μέσο ρυθμό περίπου 4 λεπτών και 49 δευτερολέπτων ανά χιλιόμετρο για σχεδόν 20 συνεχόμενες ώρες.

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Ο ιστορικός αγώνας του Φειδιππίδη

Το Σπάρταθλον είναι ένας από τους δυσκολότερους και σημαντικότερους αγώνες υπεραποστάσεων στον κόσμο.

Αναβιώνει τα βήματα του αρχαίου Αθηναίου ημεροδρόμου Φειδιππίδη, ο οποίος το 490 π.Χ., πριν από τη Μάχη του Μαραθώνα, στάλθηκε στη Σπάρτη προκειμένου να ζητήσει βοήθεια για τον πόλεμο εναντίον των Περσών.

Σύμφωνα με την αφήγηση του Ηροδότου, ο Φειδιππίδης έφτασε στη Σπάρτη την επόμενη ημέρα από την αναχώρησή του από την Αθήνα.

Ο Διεθνής Σύνδεσμος «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» ιδρύθηκε το 1984 και έκτοτε διοργανώνει κάθε χρόνο τον ιστορικό υπερμαραθώνιο.