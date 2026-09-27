Δούρου: «Να σταματήσουμε να τρέχουμε πίσω από καουμπόηδες» – Επίθεση στην εξωτερική πολιτική

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική εξαπέλυσε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Ρένα Δούρου, μιλώντας στο Mega News.

Η Ρένα Δούρου σχολίασε τις τοποθετήσεις του υπουργού Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει προηγούμενο υπουργού που να χαρακτηρίζει την Ελλάδα «μικρομεσαία χώρα» ενώπιον ξένου ακροατηρίου.

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«Δεν υπάρχει στην ιστορία του κράτους μας υπουργός Εξωτερικών που να μιλάει σε ξένο ακροατήριο, να χαρακτηρίζει τη χώρα μικρομεσαία και να λέει ότι, αν ήξερε πόσο δύσκολα θα ήταν τα πράγματα διεθνώς, δεν θα διεκδικούσαμε να είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», ανέφερε.

«Συνεπής ομολογία επικίνδυνης εξωτερικής πολιτικής»

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν «συνεπή ομολογία μιας επταετίας επικίνδυνης εξωτερικής πολιτικής».

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ασκήσει και στο παρελθόν κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική σε μια κρίσιμη περίοδο για τα ελληνοτουρκικά.

Αναφερόμενη στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη, η Ρένα Δούρου χαρακτήρισε επικίνδυνο το δόγμα «ο εχθρός του εχθρού μου, φίλος μου».

«Πρέπει να σοβαρευτούμε και να σταματήσουμε να τρέχουμε πίσω από καουμπόηδες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η κριτική για τα ελληνοτουρκικά

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδας–Τουρκίας, η Ρένα Δούρου υπογράμμισε ότι οι κινήσεις της Άγκυρας δεν αντιμετωπίζονται μόνο με δηλώσεις περί νομικής ακυρότητας.

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«Τα τετελεσμένα που επιχειρεί η Τουρκία δεν ακυρώνονται επειδή τα χαρακτηρίζουμε μεταξύ μας νομικά άκυρα», δήλωσε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι «πλειοδοτούν με πατριδοκαπηλεία και την ίδια στιγμή πληγώνουν την πατρίδα μας».

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Η αντιπαράθεση για την κυβερνητική στρατηγική στα ελληνοτουρκικά παραμένει έντονη, με τον υπουργό Εξωτερικών να έχει υποστηρίξει ότι τα «ήρεμα νερά» είναι χρήσιμα, χωρίς να αποτελούν αυτοσκοπό.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεπεράσει τη δημοσκοπική περιδίνηση»

Ερωτηθείσα για την κατάσταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου υποστήριξε ότι το κόμμα έχει ξεπεράσει τη «δημοσκοπική περιδίνηση» της προηγούμενης περιόδου και πλέον παρουσιάζει «ανοδική τάση».

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Όπως ανέφερε, η συλλογική ηγεσία «δεν βλάπτει, αλλά ωφελεί σε σχέση με την εναλλαγή προέδρων».

Η ίδια δήλωσε ότι λειτουργεί ως «εγγυήτρια του θεσμικού και ιστορικού ρόλου του ΣΥΡΙΖΑ», προσθέτοντας ότι αντίστοιχο ρόλο διαδραματίζουν «ο Παύλος, ο Νίκος» και όλα τα στελέχη που επέλεξαν να παραμείνουν στο κόμμα.

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Τα πυρά προς την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα

Η Ρένα Δούρου σχολίασε και την πρόσφατη τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα ότι μόνον η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως υποστήριξε, το σύνθημα «εμείς ή κανείς» ακυρώθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, όταν ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συμμαχιών κατά τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.

Κατηγόρησε, παράλληλα, την ΕΛΑΣ ότι επαναλαμβάνει το «ιστορικό λάθος» του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023, όταν, κατά την ίδια, υποτίμησε τη σημασία της προγραμματικής σύγκλισης και «ουσιαστικά έφερε τη ΝΔ πάλι στο Μαξίμου».

Η Ρένα Δούρου έκανε λόγο για «οίηση και αλαζονεία», διαμηνύοντας ότι «ο νέος φορέας δεν είναι ο καλός ΣΥΡΙΖΑ και εμείς οι κακοί».