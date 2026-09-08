Εντοπίστηκε σκισμένο στο Άλσος Γαλατσίου το διαβατήριο της Κινέζας μεταφράστριας που αγνοείται

Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν πριν από περίπου τέσσερις μήνες, στις 20 Μαΐου, από την Αρτέμιδα, όπου διέμενε μαζί με τον Έλληνα σύζυγό της.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε στο Άλσος Γαλατσίου το διαβατήριό της γυναίκας, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε κομμένο σε λεπτές λωρίδες, ενώ η κατάστασή του έδειχνε ότι είχε εκτεθεί για μεγάλο διάστημα στις καιρικές συνθήκες και στον ήλιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε το διαβατήριο εκτιμάται ότι παραπέμπει σε παραμονή του στο συγκεκριμένο σημείο για αρκετό χρονικό διάστημα. Το εύρημα παραδόθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου εξετάζεται προκειμένου να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα η ταυτότητά του.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην περιοχή του Γαλατσίου, με τις Αρχές να αναζητούν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα μπορούσε να συνδέεται με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι το διαβατήριο βρέθηκε σε διαφορετική περιοχή από το κινητό τηλέφωνο της 50χρονης, το οποίο είχε εντοπιστεί στο κέντρο της Αθήνας.

Οι έρευνες για την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή των ελληνικών και κινεζικών Αρχών, καθώς και της Ιντερπόλ, σε μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις για το τι συνέβη στην 50χρονη.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η διαδρομή που φέρεται να ακολούθησε στην οδό Πατησίων, στην περιοχή της πλατείας Αμερικής. Εκεί εντοπίζεται το τελευταίο γνωστό ίχνος της και για τον λόγο αυτό το συγκεκριμένο σημείο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα.

Στα στοιχεία που έχουν προστεθεί στην υπόθεση περιλαμβάνεται και πρόσφατη κατάθεση γυναίκας από τη Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη μάρτυρας φέρεται να γνωρίζει πρόσωπα τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται με την εξαφάνιση της 50χρονης.