Πλάκα: Στην Ελλάδα οι οικογένειες των θυμάτων – Πότε ολοκληρώνεται η αναγνώριση

Μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σορών των έξι ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη στην Πλάκα.

Οι οικογένειες των τεσσάρων Αμερικανών θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα για τις προβλεπόμενες διαδικασίες και θα παραμείνουν στη χώρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

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Οι συγγενείς επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά την εξέλιξη των ερευνών και να λάβουν απαντήσεις για όσα οδήγησαν στην έκρηξη και την ολοκληρωτική κατάρρευση του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους.

Η διαδικασία αναγνώρισης των σορών

Οι συγγενείς των θυμάτων αναμένεται να μεταβούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες αναγνώρισης και ταυτοποίησης.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας θα ληφθεί γενετικό υλικό, ώστε να πραγματοποιηθεί σύγκριση DNA και να πιστοποιηθεί επισήμως η ταυτότητα των θυμάτων.

Οι έξι σοροί εντοπίστηκαν στα συντρίμμια του κτιρίου μετά την ολοκλήρωση της δύσκολης επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. Το DEBATER είχε μεταδώσει ότι οι δύο τελευταίες σοροί εντοπίστηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους έξι.

Οι συγγενείς ζητούν απαντήσεις

Οι οικογένειες των θυμάτων αναζητούν απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η καταστροφική έκρηξη.

Τα βλέμματα των ερευνητών παραμένουν στραμμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η έκρηξη ενδέχεται να ξεκίνησε από το συγκεκριμένο σημείο.

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Ο δεύτερος όροφος ήταν το μοναδικό τμήμα του κτιρίου που διέθετε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη θέρμανση και το μαγείρεμα.

Ο μικρός λέβητας του διαμερίσματος δεν έχει εντοπιστεί, ενώ από τα συντρίμμια έχουν περισυλλεγεί σωληνώσεις και άλλα τμήματα της εγκατάστασης.

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Τα σενάρια που εξετάζονται

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο κάποια συσκευή να παρέμεινε σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας ή να σημειώθηκε διαρροή φυσικού αερίου.

Πρόκειται, ωστόσο, για αρχικές εκτιμήσεις και όχι για οριστικό συμπέρασμα ως προς τα αίτια της έκρηξης.

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Οι Αρχές εξετάζουν τα συντρίμμια, τις σωληνώσεις και την εγκατάσταση φυσικού αερίου, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην παλαιότητα του κτιρίου.

Στο πλαίσιο της έρευνας αξιολογείται επίσης η μαρτυρία για τεχνικό που είχε πραγματοποιήσει έλεγχο πιθανής διαρροής στην περιοχή περίπου έναν μήνα πριν από την τραγωδία.

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Τα οριστικά αίτια θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, των εργαστηριακών εξετάσεων και των πραγματογνωμοσυνών.