Φωτιά τώρα στην Καλλονή Λέσβου – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Καλλονής Λέσβου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει και επιχειρούν συνολικά 25 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

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Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες οχημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση που έχει καεί ή για ενδεχόμενη απειλή σε κατοικημένη περιοχή.

Πρόσφατα, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής είχαν κινητοποιηθεί και για πυρκαγιά στην Αγιάσο της Λέσβου, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο.