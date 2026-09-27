Νέα μαρτυρία για την Πλάκα: Τεχνικός έψαχνε διαρροή αερίου 30 ημέρες πριν

Μία νέα μαρτυρία για έλεγχο διαρροής φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή της Πλάκας, περίπου έναν μήνα πριν από τη φονική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε στον ALPHA ότι περίπου 30 ημέρες πριν από την τραγωδία είχε δει τεχνικό εταιρείας να πραγματοποιεί έλεγχο για ενδεχόμενη διαρροή φυσικού αερίου.

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Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε δύο οικοδομικά τετράγωνα μακριά από το κτίριο που κατέρρευσε, έπειτα από πληροφορία για οσμή αερίου.

Δεν έχει διευκρινιστεί, πάντως, εάν το συγκεκριμένο περιστατικό συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους. Η μαρτυρία αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας των αρμόδιων Αρχών.

Στο μικροσκόπιο η εγκατάσταση φυσικού αερίου

Οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, από την οποία έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Στο μικροσκόπιο των ειδικών έχουν τεθεί οι σωληνώσεις, οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και τα δομικά υλικά που συγκεντρώνονται από τα συντρίμμια του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ALPHA, φωτογραφία από τμήμα του δικτύου φυσικού αερίου του κτιρίου φαίνεται να παρουσιάζει έντονα σημάδια διάβρωσης στον κεντρικό σωλήνα.

Το συγκεκριμένο εύρημα θα πρέπει να εξεταστεί από τους πραγματογνώμονες, ώστε να διαπιστωθεί η κατάστασή του και εάν σχετίζεται με την έκρηξη.

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Οι Αρχές εξετάζουν τα συντρίμμια του κτιρίου και το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εκδοθεί οριστικό πόρισμα για τα αίτια.

Τα ερωτήματα για τη συντήρηση

Σύμφωνα με το Reader.gr, η αρχική εγκατάσταση φυσικού αερίου στο συγκεκριμένο ακίνητο φέρεται να πραγματοποιήθηκε το 1995.

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Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστεί εάν πραγματοποιούνταν οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης και οι περιοδικοί έλεγχοι στεγανότητας.

Τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι αρμόδιες Αρχές είναι:

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Εάν πραγματοποιούνταν η ετήσια συντήρηση των συσκευών φυσικού αερίου

Πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος στεγανότητας της εγκατάστασης

Ποιος αδειούχος τεχνικός υπέγραψε το τελευταίο πιστοποιητικό

Εάν είχαν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις στην αρχική εγκατάσταση

Εάν είχε υποβληθεί αναφορά για διαρροή ή βλάβη

Εάν είχε πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος από τον διαχειριστή του δικτύου

Ποια έγγραφα αναζητούν οι Αρχές

Καθοριστικές απαντήσεις για την κατάσταση της εγκατάστασης ενδέχεται να δώσει ο σχετικός τεχνικός φάκελος του ακινήτου.

Οι ερευνητές αναμένεται να αναζητήσουν:

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Την αρχική μελέτη φυσικού αερίου

Το πιστοποιητικό ελέγχου αντοχής και στεγανότητας

Την άδεια ενεργοποίησης της εγκατάστασης

Τα πιστοποιητικά των περιοδικών επανελέγχων

Τα στοιχεία από την ετήσια συντήρηση των συσκευών

Τυχόν έγγραφα για μεταγενέστερες τροποποιήσεις

Αναφορές για πιθανή διαρροή ή βλάβη

Τα στοιχεία αυτά θα δείξουν εάν είχαν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου και συντήρησης πριν από την έκρηξη.

Η θέση της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική έχει διευκρινίσει ότι πριν από την έκρηξη δεν είχε δεχθεί κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή.

Όπως είχε αναφέρει ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν είχε γνωστοποιηθεί στην υπηρεσία αναφορά για οσμή αερίου πριν από την τραγωδία.

Η συγκεκριμένη διευκρίνιση δεν αποκλείει την ύπαρξη αναφοράς προς άλλον αρμόδιο φορέα, ζήτημα που επίσης διερευνάται.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συλλέγει και αξιολογεί τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να εξακριβωθεί η αλληλουχία της έκρηξης, της πυρκαγιάς και της κατάρρευσης του κτιρίου.