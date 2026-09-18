Ζάκυνθος: Άκαρπες για τρίτη ημέρα οι έρευνες για την 62χρονη τουρίστρια – Στη «μάχη» ΕΜΑΚ, σκύλος και drone
Η 62χρονη από τη Ρουμανία παραμένει αγνοούμενη στην περιοχή του Αλυκανά – Στις έρευνες συμμετέχουν Αστυνομία, ΕΜΑΚ, Πυροσβεστική, Λιμενικό και Πολιτική Προστασία.
Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό της 62χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία, η οποία αγνοείται στην ευρύτερη περιοχή του Αλυκανά.
Παρά τις συντονισμένες επιχειρήσεις των τοπικών Αρχών, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος της γυναίκας, με τις έρευνες να συνεχίζονται και τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν κάθε πιθανό σημείο από το οποίο ενδέχεται να πέρασε.
Το DEBATER είχε γράψει από την πρώτη στιγμή για την εξαφάνιση της 62χρονης τουρίστριας στον Αλυκανά Ζακύνθου, με τις έρευνες να βρίσκονται πλέον στην τρίτη ημέρα χωρίς αποτέλεσμα.
Το τελευταίο ίχνος της 62χρονης
Η 62χρονη εθεάθη για τελευταία φορά νωρίς το πρωί του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου όπου διέμενε.
Παράλληλα, υλικό από κάμερες ασφαλείας επιχειρήσεων της περιοχής φέρεται να έχει καταγράψει τη γυναίκα να περπατά στο κέντρο του Αλυκανά έως περίπου τις 10:00 το πρωί.
Οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις πιθανές κινήσεις της μετά το τελευταίο καταγεγραμμένο ίχνος της, αναζητώντας οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό της.
Στις έρευνες η 6η ΕΜΑΚ με τον σκύλο «Αύρα»
Στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετέχουν δυνάμεις από το Αστυνομικό Τμήμα Αλυκών, καθώς και η 6η ΕΜΑΚ Πατρών, η οποία συνδράμει στις έρευνες με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο «Αύρα».
Στο πεδίο βρίσκονται επίσης στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου και του Λιμεναρχείου Ζακύνθου.
Στην επιχείρηση συμμετέχει και η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, χρησιμοποιώντας drone για την έρευνα από αέρος και την κάλυψη μεγαλύτερης έκτασης.
Οι έρευνες συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή του Αλυκανά, με τις Αρχές να αναζητούν οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να ρίξει φως στην εξαφάνιση της 62χρονης.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις