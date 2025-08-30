Βουλιαγμένη: Συνελήφθησαν 28χρονος και 23χρονος με όπλο, φυσίγγια και ναρκωτικά

Ένας 28χρονος αλλοδαπός και ένας 23χρονος Έλληνας συνελήφθησαν την Πέμπτη (28/08) στην Βουλιαγμένη, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Βουλιαγμένης, εντόπισαν όχημα με οδηγό τον 23χρονο και πραγματοποίησαν έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου εντός του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πυροβόλο όπλο (πιστόλι), γεμιστήρας με 16 φυσίγγια, πτυσσόμενη ράβδος και μικροποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.