Βουλιαγμένη: Συνελήφθη και η 21χρονη για τον θάνατο του 82χρονου μετά από καβγά 

Σε ακόμη μία σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το πρωί, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στην παραλία «Ακτή Βουλιαγμένης» και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος.

Ειδικότερα, μετά τη χθεσινή σύλληψη ενός 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη και η 21χρονη ΑμεΑ που τον συνόδευε στην παραλία. Σε βάρος της νεαρής ΑμεΑ σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση.

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Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, λίγο πριν τις 10:00 χθες, στην παραλία «Ακτή Βουλιαγμένης», ένας 76χρονος μαζί με μία 21χρονη αρχικά είχαν έντονη λογομαχία με έναν 82χρονο για μία ξαπλώστρα, αλλά στη συνέχεια οι δύο πλευρές ήρθαν στα χέρια. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο 82χρονος υπέστη ανακοπή και κατέρρευσε. Μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.