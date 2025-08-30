Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 21χρονος για κλοπή κινητού και κατοχή κάνναβης

Ένας 21χρονος συνελήφθη την Τετάρτη (27/08) στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κατηγορούμενος για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.).

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο συλληφθέντας μαζί με άλλα δύο άτομα, τα οποία αναζητούνται, προσέγγισαν νεαρό άνδρα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και με τη χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν συσκευή κινητού τηλεφώνου και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, έπειτα από αναζήτηση εντόπισαν τον 21χρονο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου ταυτοποίηθηκε ως ένας εκ των δραστών της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Κατόπιν έρευνας, στην κατοχή του και πιο συγκεκριμένα εντός σακιδίου πλάτης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 163 γραμμ. κάνναβης, καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.