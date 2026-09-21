Βουλιαγμένη: Βαριά δίωξη σε 76χρονο και 21χρονη για τον θάνατο του 82χρονου – Απολογούνται την Τετάρτη

Νέα δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου του 82χρονου μετά το επεισόδιο για μία ξαπλώστρα στην Ακτή Βουλιαγμένης, καθώς ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 76χρονου και της 21χρονης που συνελήφθησαν για την υπόθεση.

Ο εισαγγελέας άσκησε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση.

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Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν ενώπιον ανακριτή και ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το πρωί της Τετάρτης.

Η εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά το περιστατικό στην Ακτή Βουλιαγμένης, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 82χρονου και για το οποίο το DEBATER είχε αποκαλύψει από τις πρώτες ώρες τα στοιχεία γύρω από τον καβγά για την ξαπλώστρα και τον θάνατο του ηλικιωμένου.

Τι κατηγορίες αντιμετωπίζουν

Η δίωξη δεν είναι ίδια ως προς όλα τα αδικήματα για τους δύο συλληφθέντες.

Ο 76χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ σε βάρος της 21χρονης έχει αποδοθεί απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης.

Ο 76χρονος αρνείται ότι ξυλοκόπησε τον 82χρονο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 76χρονος εξακολουθεί να αρνείται ότι ξυλοκόπησε τον 82χρονο κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

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Η συγκεκριμένη θέση βρίσκεται στο επίκεντρο της υπερασπιστικής γραμμής του, ενώ οι ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής αποτελούν αντικείμενο της ανακριτικής διαδικασίας.

Μετά τις απολογίες της Τετάρτης, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων.

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Είχε συλληφθεί και η 21χρονη

Η 21χρονη είχε αρχικά προσαχθεί μετά το περιστατικό και στη συνέχεια συνελήφθη, με το DEBATER να μεταδίδει νωρίτερα τη σύλληψή της για την υπόθεση του θανάτου του 82χρονου.

Το DEBATER αποκάλυψε επίσης ότι η 21χρονη είναι ΑμεΑ και κατέγραψε νέες μαρτυρίες για όσα συνέβησαν στην παραλία.

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Το χρονικό του επεισοδίου για την ξαπλώστρα

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Ακτή Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, προηγήθηκε έντονη λογομαχία με αφορμή μία ξαπλώστρα, η οποία εξελίχθηκε σε σωματική αντιπαράθεση.

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Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο 82χρονος κατέρρευσε και υπέστη ανακοπή. Έγιναν προσπάθειες ανάνηψης και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου αργότερα κατέληξε.

Οι καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας εξετάζονται πλέον στο πλαίσιο της ανάκρισης, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να δώσουν τη δική τους εκδοχή ενώπιον του ανακριτή την Τετάρτη.