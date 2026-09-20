Αποκάλυψη DEBATER – Βουλιαγμένη: ΑμεΑ η 21χρονη που ενεπλάκη στο επεισόδιο με τον νεκρό 82χρονο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το αιματηρό επεισόδιο στην Ακτή Βουλιαγμένης, μετά το οποίο ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ ένας 76χρονος και μία 21χρονη βρέθηκαν στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, η 21χρονη που συνόδευε τον 76χρονο είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ).

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Το DEBATER δεν δημοσιοποιεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση της αναπηρίας της, καθώς δεν είναι απαραίτητες για την ενημέρωση γύρω από την υπόθεση.

Το νέο στοιχείο έρχεται την ώρα που εμφανίζονται νέες μαρτυρίες για το πώς ακριβώς εξελίχθηκε η συμπλοκή, οι οποίες διαφοροποιούνται από την αρχική εικόνα που είχε σχηματιστεί για το περιστατικό.

Όπως είχε αποκαλύψει νωρίτερα το DEBATER, ο 82χρονος κατέληξε στο Ασκληπιείο Βούλας μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε με αφορμή μία ξαπλώστρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 09:50 της Κυριακής (20/9), ενώ ο θάνατος του 82χρονου διαπιστώθηκε περίπου στις 11:00.

Μέχρι στιγμής παραμένει κρίσιμο να αποσαφηνιστεί εάν ο θάνατός του συνδέεται αιτιωδώς με τραυματισμούς από τη συμπλοκή ή εάν οφείλεται σε παθολογικό αίτιο.

«Ο φίλος μου είπε ότι δεν τον ακούμπησε καθόλου»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία φίλου του 76χρονου, ο οποίος βρισκόταν μαζί του στην Ακτή Βουλιαγμένης.

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Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, την ώρα που εκείνος έβγαζε εισιτήριο, ο 76χρονος κατευθύνθηκε προς τις ξαπλώστρες και εκεί ξεκίνησε η ένταση με τον 82χρονο.

Ο μάρτυρας μεταφέρει μία εκδοχή που διαφοροποιείται αισθητά από τις πρώτες πληροφορίες για την υπόθεση.

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Όπως υποστηρίζει, τόσο ο 76χρονος όσο και η 21χρονη έφεραν τραύματα, ενώ ο φίλος του τού είπε ότι δεν χτύπησε τον 82χρονο.

«Ο φίλος μου μού είπε ότι δεν τον ακούμπησε καθόλου. Τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε», ανέφερε, αποδίδοντας στον 76χρονο τον ισχυρισμό ότι ήταν εκείνος που δέχθηκε την επίθεση.

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Πρόκειται για την εκδοχή της πλευράς του 76χρονου και όχι για διαπιστωμένο γεγονός. Οι Αρχές καλούνται πλέον να αντιπαραβάλουν τις μαρτυρίες με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας. Αντίστοιχη μαρτυρία δημοσιεύεται και σε άλλα σημερινά ρεπορτάζ για το περιστατικό.

Λουόμενος: «Δεν έχω ακούσει ξανά τέτοια ουρλιαχτά»

Την ένταση των στιγμών περιγράφει και δεύτερος λουόμενος, ο οποίος υποστηρίζει ότι έτρεξε στο σημείο όταν άκουσε τις φωνές.

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Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, εργαζόμενοι της πλαζ ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν στο σημείο, ενώ ο ίδιος είδε δύο άνδρες και μία γυναίκα να εμπλέκονται στο επεισόδιο.

«Έγινε χαμός», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν είχε ακούσει ξανά τέτοια ουρλιαχτά από γυναίκα.

Ο ίδιος περιγράφει ότι ακολούθησαν δραματικές προσπάθειες παροχής βοήθειας στον 82χρονο, με ΚΑΡΠΑ, ενώ αναφέρει ότι άκουσε τον ηλικιωμένο να λέει ότι είχε υποβληθεί σε τρία bypass.

Η συγκεκριμένη περιγραφή επιβεβαιώνεται ως δημοσιευμένη μαρτυρία και από άλλα σημερινά ρεπορτάζ.

Αντικρουόμενες εκδοχές για το ποιος χτύπησε ποιον

Οι νέες καταθέσεις καθιστούν ακόμη πιο σύνθετη την εικόνα για τα λεπτά της συμπλοκής.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο 82χρονος δέχθηκε χτυπήματα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, στο οποίο φέρονταν να εμπλέκονται ο 76χρονος και η 21χρονη.

Η νέα μαρτυρία από την πλευρά του 76χρονου υποστηρίζει το αντίθετο: ότι ο 76χρονος δεν χτύπησε τον ηλικιωμένο και ότι ήταν ο ίδιος που δέχθηκε επίθεση.

Παράλληλα, άλλος αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει μία γενικευμένη συμπλοκή στην οποία είδε να χτυπιούνται δύο άνδρες και μία γυναίκα, χωρίς από τη συγκεκριμένη περιγραφή να προκύπτει με ασφάλεια ποιος επιτέθηκε πρώτος και ποιος κατάφερε τα επιμέρους χτυπήματα.

Αυτό ακριβώς καλούνται να ξεκαθαρίσουν οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση, μέσα από τις καταθέσεις των παρευρισκομένων και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο.

Κρίσιμη η αιτία θανάτου του 82χρονου

Παράλληλα, καθοριστικής σημασίας είναι η εξακρίβωση της αιτίας θανάτου.

Ο 82χρονος μεταφέρθηκε μετά το επεισόδιο στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου κατέληξε περίπου μία ώρα αργότερα.

Από τις πρώτες πληροφορίες των Αρχών δεν είχε αποσαφηνιστεί εάν ο θάνατός του προκλήθηκε από τραυματισμό κατά τη συμπλοκή ή από παθολογικό αίτιο.

Επομένως, μέχρι να υπάρξουν τα σχετικά ιατροδικαστικά ευρήματα, δεν μπορεί να αποδοθεί με ασφάλεια ο θάνατος στα χτυπήματα του επεισοδίου.

Η έρευνα συνεχίζεται τόσο για την ακριβή αλληλουχία της συμπλοκής όσο και για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 82χρονος έχασε τη ζωή του.