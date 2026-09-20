Βουλιαγμένη: Νεκρός 82χρονος μετά από καβγά για μία ξαπλώστρα – Τον χτύπησαν 76χρονος και 21χρονη

Τραγική κατάληξη είχε ένα επεισόδιο για ασήμαντη αφορμή το πρωί της Κυριακής (20/9) στην Ακτή Βουλιαγμένης, με έναν 82χρονο να χάνει τη ζωή του λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το περιστατικό σημειώθηκε στις 09:50, στην πλαζ της Βουλιαγμένης, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 2.

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Ένας 76χρονος, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο μαζί με την 21χρονη φίλη του, διαπληκτίστηκε με τον 82χρονο με αφορμή μία ξαπλώστρα.

Τον χτύπησαν μετά τον καβγά για την ξαπλώστρα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER, η λογομαχία δεν έμεινε στα λόγια, καθώς ο 76χρονος και η 21χρονη φέρονται να χτύπησαν τον 82χρονο.

Ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας.

Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, ο 82χρονος κατέληξε στις 11:00, περίπου μία ώρα μετά το επεισόδιο.

Η ώρα θανάτου του 82χρονου επιβεβαιώνεται και από τις νεότερες πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη η αιτία θανάτου

Κρίσιμο, ωστόσο, παραμένει το ζήτημα της ακριβούς αιτίας θανάτου.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν ο θάνατος του 82χρονου προκλήθηκε από τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ή από παθολογικό αίτιο.

Η συγκεκριμένη παράμετρος αναμένεται να αποσαφηνιστεί από την περαιτέρω έρευνα και τα ιατροδικαστικά ευρήματα.

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Προσήχθησαν ο 76χρονος και η 21χρονη

Μετά το περιστατικό, ο 76χρονος και η 21χρονη προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου, καθώς και τον βαθμό συμμετοχής καθενός από τους εμπλεκομένους.