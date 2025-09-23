Βοιωτία: Πόσα χρόνια εκτιμάται ότι ήταν θαμμένη η 91χρονη στον στάβλο – “Δεν αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια”

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την πρωτοφανή υπόθεση θρίλερ της 62χρονης στη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο και απέκρυπτε τον θάνατό της, για να εισπράττει τη σύνταξή της και τα επιδόματα.

Τα δεδομένα αλλάζουν μέρα με τη μέρα, την ώρα που σε βάρος της διευθύντριας του ΚΕΠ των Οινοφύτων έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα αδικήματα της απάτης, της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού, της ψευδούς κατάθεσης και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη Δευτέρα, η 62χρονη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο οποίος αφού διάβασε τη δικογραφία στη συνέχεια της άσκησε δίωξη μόνο για το αδίκημα της ψεύδους κατάθεσης.

Για τις άλλες κατηγορίες ζήτησε να αρχίσει προκαταρκτική εξέταση. Μάλιστα, πλέον η 62χρονη ερευνάται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως αποκάλυψε στο Open η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου. Σύμφωνα με την ίδια, με την εισαγγελική παραγγελία ζητείται αφενός να εξεταστεί κακουργηματική απάτη άνω των 120.000 ευρώ και αφετέρου να εξεταστεί αν υπήρξε συνεργός.

Αυτό σημαίνει ότι οι ισχυρισμοί της για το πώς και πότε πέθανε η ηλικιωμένη και κατάκοιτη μητέρα της δεν έχουν πείσει τις Αρχές.

Η 62χρονη το μόνο που είπε στους αστυνομικούς ήταν ότι κατέληξε η μητέρα της από παθολογικά αίτια χωρίς περιγραφή ενώ για τον συνεργό έδωσε μόνο ένα μικρό όνομα, πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου.

“Από την κατάσταση που βρέθηκε η σορός εκτιμάται ότι ήταν περισσότερα από 2 χρόνια θαμμένη η ηλικιωμένη γυναίκα” τόνισε και συμπλήρωσε ότι “δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εγκληματική ενέργεια από οποιονδήποτε, όχι μόνο την 62χρονη”.

“Ίσως θα πρέπει αν γίνει ανθρωπολογική εξέταση – βρέθηκε μόνο ένας σκελετός – για να δούμε πόσο καιρό ήταν θαμμένη η γυναίκα και αν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί εγκληματική ενέργεια” κατέληξε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρωί, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 για την υπόθεση ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων ανέφερε πως η ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει στη σορό της ηλικιωμένης και κατάκοιτης μητέρας της διευθύντριας ΚΕΠ, θα δείξει ελάχιστα στοιχεία λόγω του ότι είναι αρκετά χρόνια θαμμένη.

“Θα έχουμε πολύ λίγα στοιχεία λόγω το ότι είναι θαμμένη τόσα χρόνια. Από την ιατροδικαστική εξέταση θα φανεί αν είχε σκελετικές κακώσεις και αν, είχε δηλητηριαστεί. Ένα μεγάλο μέρος παθολογιών και μη παθολογικών αιτιών θανάτου, δεν θα μπορέσει να βρεθεί. Στην κατάσταση που είναι η σορός είναι εξαιρετικά πιθανό να μην καταλάβουμε αν πέθανε από παθολογικά αίτια ή εγκληματική ενέργεια“, σημείωσε ο ιατροδικαστής και πρόσθεσε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα για να δούμε τι συνταγογραφήσεις γίνονταν σε αυτή τη γυναίκα, να δούμε αν είχε σοβαρά προβλήματα. Φαίνεται πως θα μείνει αναπάντητο το εξής: Πόσο σίγουρη είναι η 62χρονη ότι ήταν όντως νεκρή η μητέρα της, τη στιγμή που την έθαψε; Πώς μπορεί να κρίνει αν ήταν σε κώμα; Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να την έθαψε ζωντανή. Ένας πολίτης μπορεί να δει έναν πολίτη σε κώμα και επειδή δεν έχει γνώσεις να νομίζει πως είναι νεκρός“.