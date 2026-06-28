Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Ξεκίνησε από ηλεκτρικό πατίνι – Άνθρωποι βγήκαν στα μπαλκόνια, ποια η κατάσταση των τραυματιών

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές το πρωί της Κυριακής (28/6) στο κέντρο της Αθήνας ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου.

Με την έρευνα για τα αίτια της φωτιάς στο ξενοδοχείο να βρίσκεται σε εξέλιξη φαίνεται ότι έχει εντοπιστεί η πιθανή αιτία πίσω από την πυρκαγιά που προκάλεσε αναστάτωση στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η πυρκαγιά εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξερράγη.

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Το πατίνι φέρεται να ανήκει σε θαμώνα ξενοδοχείου, ο οποίος υπέστη εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο πολυεγκαυματίας έχει διακομισθεί στο Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.». Πρόκειται για Ιρανό υπήκοο, ηλικίας 35-40 ετών, ο οποίος έχει διασωληνωθεί και επίκειται διακομιδή.

Επίσης διεκομίσθη και δεύτερος τραυματίας από το ίδιο ξενοδοχείο, ένας Αιγύπτιος, ο οποίος δεν φέρει εγκαύματα, αλλά φέρει χτυπήματα στην κεφαλή και στην κοιλιακή χώρα. Βρίσκεται εκτός κινδύνου και σε καλή γενικά κατάσταση.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η πυρκαγιά κατεσβέσθη σε χρονικό διάστημα μισής ώρας, χωρίς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους, ενώ από τους καπνούς προκλήθηκε ρύπανση στο κτήριο.

Παράλληλα, απομακρύνθηκαν οι ένοικοι στο πλαίσιο της προληπτικής εκκένωσης. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής διερευνά τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά και να αποτρέψουν την επέκταση σε άλλους ορόφους. Έγινε προληπτική εκκένωση του χώρου λόγω των πυκνών καπνών.

Ειδικότερα, κατά ασφαλείς πληροφορίες του DEBATER, ο ένας εγκαυματίας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, ενώ καταγράφηκαν και 3 ελαφρά περιστατικά με αναπνευστικά που πήγαν στο Νοσοκομείο “Σωτηρία” για προληπτικούς λόγους.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 5 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και 2 μηχανές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο του κτιρίου, ενώ έγιναν και προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό ενοίκων από τα μπαλκόνια του ξενοδοχείου που βρίσκεται επί της οδού Ρόδου.

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