Παναθηναϊκός: Νέα πλάνα από το γήπεδο του Βοτανικού που εντυπωσιάζουν

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να μπει στο νέο του σπίτι στο τέλος της επόμενης σεζόν με τα έργα στον Βοτανικό να τρέχουν με γοργούς ρυθμούς όπως φαίνεται και από τις τελευταίες εικόνες.

Το νέο βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο κανάλι της στο youtube παρουσιάζει την εξέλιξη των εργασιών στο Βοτανικό.

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Υπενθυμίζεται ότι τη φετινή σεζόν ο Παναθηναϊκός θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά το ΟΑΚΑ σε αντίθεση με πέρυσι που στην Ελλάδα αγωνιζόταν στη Λεωφόρο και στην Ευρώπη στο Ολυμπιακό Στάδιο.