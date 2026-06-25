Φωτιά στον Ορχομενό Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής – Επιχειρούν 13 εναέρια μέσα
Επιχειρούν 105 πυροσβέστες
Τη δική τους μάχη με τη φωτιά στον Ορχομενό Βοιωτίας συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής την Πέμπτη 25/6.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
πηγή στην Google
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