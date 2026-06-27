Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης;
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ενεργοποιήθηκε το 112, στην μάχη 4 εναέρια μέσα (βίντεο)

Έχουν κινητοποιηθεί 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ενεργοποιήθηκε το 112, στην μάχη 4 εναέρια μέσα (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:30

Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή της Βοιωτία ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών αρχών.

Ειδικότερα, η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου του Δήμου Θηβαίων Πλαταιών. Λίγο μετά τις 12:25 ενεργοποιήθηκε το 112 που καλούσε τους πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την αντιμετώπιση του συμβάντος έχουν κινητοποιηθεί μέχρι στιγμής 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ