Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ενεργοποιήθηκε το 112, στην μάχη 4 εναέρια μέσα (βίντεο)
Έχουν κινητοποιηθεί 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα
Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή της Βοιωτία ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών αρχών.
Ειδικότερα, η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου του Δήμου Θηβαίων Πλαταιών. Λίγο μετά τις 12:25 ενεργοποιήθηκε το 112 που καλούσε τους πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Για την αντιμετώπιση του συμβάντος έχουν κινητοποιηθεί μέχρι στιγμής 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
πηγή στην Google
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