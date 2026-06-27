Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ενεργοποιήθηκε το 112, στην μάχη 4 εναέρια μέσα (βίντεο)

Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή της Βοιωτία ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών αρχών.

Ειδικότερα, η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου του Δήμου Θηβαίων Πλαταιών. Λίγο μετά τις 12:25 ενεργοποιήθηκε το 112 που καλούσε τους πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή του #Αγίου_Βασιλείου #Θήβας της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) June 27, 2026

Για την αντιμετώπιση του συμβάντος έχουν κινητοποιηθεί μέχρι στιγμής 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.